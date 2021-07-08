Коронавірус поширюється швидше вакцини, – ООН

Внаслідок коронавірусу від початку пандемії померли більш ніж 4 мільйони людей по всьому світу. Якщо дозволити вірусу розповсюджуватися, то під загрозою ще мільйони людей.

Пандемія COVID-19 далека до завершення – SARS-CoV-2 поширюється швидше вакцини. Про це заявив генсек ООН Антоніу Гутерреш.

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Трагічна загибель чотирьох мільйонів людей внаслідок пандемії повинна спонукати нас до термінових дій, щоб покінчити з нею всюди та в інтересах кожної людини,

– заявив генсек.

Він зауважив, що якщо дозволити вірусу розповсюджуватися, то в небезпеці опиняться ще багато мільйонів людей. Окрім цього, чим активніше поширення коронавірусу, тим більше з'являється нових штамів – заразніших, смертоносніших та більш стійких до вакцин.

Гутерреш закликав створити глобальний план щеплень, щоб забезпечити справедливий розподіл вакцини.

На його думку, G20 має всі можливості для створення екстреної робочої групи для підготовки глобального плану вакцинації та координації його виконання і фінансування.

Захворюваність на коронавірус у світі

Джерело: Wolrdometers