Пацієнти з діабетом мають підвищений ризик ускладнень при зараженні будь-якими інфекціями, оскільки це захворювання порушує імунну систему. Питання про те, чому люди з цим діагнозом настільки схильні до ризику тяжкого перебігу COVID-19, залишається відкритим.

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Вчені Медичної школи Стенфордського університету припустили, що вірус може інфікувати безпосередньо підшлункову залозу, як і органи дихальних шляхів.

Нове дослідження

Фахівці досліджували зразки тканини підшлункової залози у дев'яти померлих від COVID-19. Вони виявили частинки вірусу в бета-клітинах, які продукують інсулін – гормон, що знижує рівень глюкози в крові.

Щоб отримати додаткові докази своєї гіпотези, вчені взяли тканини підшлункової залози 18 пацієнтів, які померли від інших причин, і в лабораторних умовах заразили їх SARS-CoV-2.

Як впливає коронавірус на підшлункову залозу

Ми продемонстрували, що інфекція SARS-CoV-2 знижує рівень і секрецію інсуліну підшлункової залози та індукує апоптоз (процес клітинної смерті) бета-клітин,

– зазначили автори дослідження.

Вчені вважають, що пошкодження або знищення кількості цих клітин може потенційно погіршити симптоми діабету, особливо 1 типу, при якому підшлункова залоза виробляє лише невелику кількість інсуліну, або не виробляє зовсім. Фахівці відзначили, що для підтвердження цієї гіпотези потрібні масштабніші дослідження.