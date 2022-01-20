Нове дослідження пам'яті після коронавірусу

Минулого року американські вчені з'ясували, що близько третини пацієнтів після легкого COVID-19 скаржаться на зниження якості життя. У новому дослідженні фахівці Оксфордського університету вирішили оцінити якість пам'яті тих людей, які не мають явних ознак постковідного синдрому.

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Вчені запросили 136 добровольців, які перенесли коронавірус без ускладнення 9 місяців тому і не мали тривалих симптомів. Учасники пройшли серію тестів та вправ для перевірки пам'яті та когнітивних здібностей.

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Виявилося, що всі без винятку добровольці мають порушення так званої епізодичної пам'яті – вони гірші, ніж раніше, пам'ятали свій особистий досвід упродовж пів року після зараження. Вони також мали проблеми з концентрацією уваги. Але при цьому всі учасники добре пройшли тести на робочу пам'ять, планування та інші когнітивні здібності.

Що дивно, самі учасники не відчували жодних симптомів під час тестування, проте демонстрували погіршення уваги та пам'яті. Все це говорить про те, що люди можуть місяцями зазнавати хронічних когнітивних наслідків,

– повідомили автори дослідження.

Раніше вчені провели опитування понад 600 пацієнтів, які перенесли легкий COVID-19 за вісім місяців до анкетування. На проблеми з пам'яттю поскаржилися 11% учасників, у контрольній групі учасників дослідження, які не мали коронавірусу, цей показник виявився набагато меншим – 4%.



Що відомо про постковідний синдром / Джерело: medRxiv / Інфографіка 24 каналу