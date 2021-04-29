Що відомо про неврологічні ускладнення

Гострий поперечний мієліт – це запалення спинного мозку, яке може викликати біль, параліч і проблеми з чутливістю. Захворювання дійсно рідкісне: 1,34-4,6 випадку на мільйон людей на рік. Під час пандемії COVID-19 лікарі фіксують збільшення кількості випадків захворювання.

​До теми Як часто у дітей виникає постковідний синдром

У роботі вчених вік пацієнтів варіювався від 21 до 73 років, і це захворювання зачіпало чоловіків і жінок приблизно з однаковою частотою.

У всіх пацієнтів, розглянутих у дослідженні, був параліч і втрата чутливості, а медична візуалізація показувала наявність уражень спинного мозку.

Чому коронавірус може викликати мієліт

Загалом причину виникнення гострого поперечного мієліту наразі не вдалось встановити. У деяких випадках, хвороба розвивається, здавалося б, без причини.

Однак відомо, що вона пов'язана з певними захворюваннями і інфекціями імунної системи, включаючи грип, вірус Зіка, ВІЛ, герпес, кір та краснуху.

Можливо, хворобу викликають деякі механізми імунної системи у відповідь на SARS- CoV-2.