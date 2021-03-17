Люди з проблемами серця мають підвищений ризик зараження COVID-19. Отже, хвороба не провокує розвиток кардіологічних проблем,

Люди з проблемами серця мають підвищений ризик інфікування

Такого висновку дійшли лондонські вчені, які проаналізували медичні записи 310 осіб в базі даних британського Біобанку. Вони намагались встановити, що є першопричиною удару по серцю: інфекція SARS-CoV-2 чи наявність попередніх проблем з серцево-судинною системою.

До теми Рубці від вірусу: вчені показали, як COVID-19 пошкоджує серце

Ми виявили, що погіршення структури і функції серця пов'язане з вищим ризиком подальшого COVID-19. Це важливо, тому що деякі дослідження показали, що COVID-19 може викликати структурні пошкодження серця. Однак, ймовірно, що порушення в роботі серця в пацієнтів були раніше за інфікування COVID-19,

– пояснила провідний дослідник дослідження Захра Раісі-Естабраг.

Вчені оцінювали генетичну інформацію більш ніж пів мільйона людей, зокрема докладні МРТ їхніх сердець і посилання на результати тестів на COVID-19 від Служби громадської охорони здоров'я Англії.

Хвороби серця є ризиком інфікування COVID-19

Дослідники виявили, що люди, у яких раніше були хворі структури серця і погана серцева функція, мали більше шансів отримати позитивний результат тесту на COVID-19, ніж ті, у кого не було проблем із серцем.

Довідка: в дослідженні врахували такі чинники, як вік, стать, етнічну приналежність, рівень життя, наявність в анамнезі діабету, проблеми з тиском, високий рівень холестерину і перенесений серцевий напад.

Багато з цих станів, найімовірніше, роблять людей схильними до COVID-19, а не виникають внаслідок інфекції,

– пояснила Раісі-Естабраг.

Коронавірус таки ускладнює роботу серця

Водночас численні дослідження встановили згубний вплив COVID-19 на серце. Серцеві ускладнення COVID-19 включають серцеву недостатність, порушення серцевого ритму, а також зміни в структурі серця.

Можливо, що пацієнти з захворюванням серця можуть мати ускладнений перебіг COVID-19 і, отже, їх частіше діагностують.