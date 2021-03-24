У перші місяці пандемії з різних країн почали надходити тривожні повідомлення про проблеми зі слухом. Найбільший систематичний огляд досліджень підтвердив: коронавірус дійсно може викликати такі наслідки.

Протягом року вчені Манчестерського центру аудіології та глухоти збирали дані з усього світу про випадки порушення слуху серед пацієнтів, які перенесли коронавірус. В оновлену версію систематичного огляду увійшли близько 60 досліджень і звітів, в яких описані аудіовестибулярні симптоми після COVID-19.

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Коронавірус та втрата слуху

Аналіз показав, що від 7% до 15% дорослих пацієнтів повідомляють про проблеми зі слухом. Найчастіше люди, які перехворіли скаржаться на тинітус – шум або дзвін у вухах, який нерідко супроводжується запамороченням. Цей симптом найчастіше свідчить про пошкодження слухової системи. Нерідко тинітус виникає через сильний стрес і безсоння.

Чому виникає глухота

Чому люди з підтвердженим COVID-19 повідомляють про тинітус, незрозуміло. Можливо, вірус атакує і пошкоджує слухову систему. З іншого боку, психічна й емоційна напруга пандемії може послужити спусковим гачком,

– вважають автори дослідження.

Інші незвичні симптоми коронавірусу

Іншим поширеним аудіовестибулярним симптомом є запаморочення, про який повідомляють до 7% пацієнтів. Цей стан характерно для пошкодження системи рівноваги у внутрішньому вусі. Також описані кілька випадків повної глухоти на одне вухо, яке часто супроводжує тинітус.

"Ми знаємо, що деякі віруси, такі як кір, паротит і менінгіт можуть викликати раптову втрату слуху, тому коронавірус може бути пов'язаний з подібними симптомами у пацієнтів з COVID-19. Проте, кількість випадків COVID-19 в усьому світі настільки велике, що важко сказати з великою впевненістю, чи перевищує кількість випадків раптової втрати слуху звичайні щорічні показники", – зазначили науковці.