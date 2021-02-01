Коронавірус в Росії: померло понад 74 тисячі людей

Станом на 1 лютого у Росії зареєстрували 3 868 087 хворих на коронавірус. За минулу добу виявили 17 648 випадків інфікувань.

Джерело: стопкоронавирус.рф

Зазначимо, що Російська статистика захворюваності на коронавірус дещо спотворена, адже країна враховує й окупований український Крим.

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Найбільше нових хворих виявили в Москві (+2897), Петербурзі (+1842), Підмосков'ї (+1068), а також у Нижньогородській області (+468).

За минулу добу внаслідок коронавірусу у Росії померло 437 людей. Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 73 619.

За цей період одужали 18 169 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолали 3 318 173 громадян.

За даними Росспоживнагляду, від початку 2020 року в Росії провели понад 102,3 мільйона тестів на коронавірус. Зараз в Росії хворіє 476 295 громадян.

Коронавірус в Росії: що відомо