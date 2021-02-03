Станом на 3 лютого у Росії зареєстрували 3 901 204 хворих на коронавірус. За минулу добу виявили 16 474 випадків інфікувань.

Джерело: стопкоронавирус.рф

Зазначимо, що Російська статистика захворюваності на коронавірус дещо спотворена, адже країна враховує й окупований український Крим.

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Найбільше нових хворих виявили в Москві (+1545), Петербурзі (+1916), Підмосков'ї (+773), а також у Нижньогородській області (+477).

За минулу добу внаслідок коронавірусу у Росії померло 526 людей. Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 74 684.

За цей період одужали 24 822 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолали 3 365 367 громадян.

За даними Росспоживнагляду, від початку 2020 року в Росії провели понад 102,8 мільйона тестів на коронавірус. Зараз в Росії хворіє 461 153 громадян.

Коронавірус в Росії: що відомо