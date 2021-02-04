Коронавірус в Росії: померло понад 75 тисяч людей
Станом на 4 лютого у Росії зареєстрували 3 917 918 хворих на коронавірус. За минулу добу виявили 16 714 випадків інфікувань.
Джерело: стопкоронавирус.рф
Зазначимо, що Російська статистика захворюваності на коронавірус дещо спотворена, адже країна враховує й окупований український Крим.
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Найбільше нових хворих виявили в Москві (+2095), Петербурзі (+1571), Підмосков'ї (+831), а також у Нижньогородській області (+471).
За минулу добу внаслідок коронавірусу у Росії померла 521 людина. Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 75 205.
За цей період одужали 24 546 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолали 3 389 913 громадян.
За даними Росспоживнагляду, від початку 2020 року в Росії провели понад 103,2 мільйона тестів на коронавірус. Зараз в Росії хворіє 452 800 громадян.
Коронавірус в Росії: що відомо
- Росія вже довгий час перебуває на 4 місці у світі за кількістю виявлених інфікованих.
- 11 серпня МОЗ Росії видало тимчасову реєстрацію вакцині проти COVID-19 під назвою "Супутник-V".
- Статтю з описом цієї вакцини розкритикували науковці з різних країн світу. Там помітили деякі неточності та копіпаст. Загалом експертів турбує і той факт, що вакцинація груп ризику у РФ почалась до завершення клінічних випробувань.
- З 5 грудня в країні офіційно розпочалась вакцинація професійних груп ризику вищезгаданим препаратом. Щоправда, не щеплять людей з хронічними захворюванням, а також людей молодше 18 років і старше 65.
- Так звана влада Севастополя заявила, що в на початку лютого у місті стартує масова вакцинація проти коронавірусу.
Інформація: worldmeter, sputnikvaccine
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