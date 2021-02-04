Коронавірус в Росії: померло понад 75 тисяч людей

Станом на 4 лютого у Росії зареєстрували 3 917 918 хворих на коронавірус. За минулу добу виявили 16 714 випадків інфікувань.

Джерело: стопкоронавирус.рф

Зазначимо, що Російська статистика захворюваності на коронавірус дещо спотворена, адже країна враховує й окупований український Крим.

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Найбільше нових хворих виявили в Москві (+2095), Петербурзі (+1571), Підмосков'ї (+831), а також у Нижньогородській області (+471).

За минулу добу внаслідок коронавірусу у Росії померла 521 людина. Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 75 205.

За цей період одужали 24 546 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолали 3 389 913 громадян.

За даними Росспоживнагляду, від початку 2020 року в Росії провели понад 103,2 мільйона тестів на коронавірус. Зараз в Росії хворіє 452 800 громадян.

Коронавірус в Росії: що відомо