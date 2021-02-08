Коронавірус в Росії: померло понад 77 тисяч людей

Джерело:стопкоронавирус.рф
Станом на 8 лютого у Росії зареєстрували 3 983 197 хворих на коронавірус. За минулу добу виявили 15 916 випадків інфікувань.
Зазначимо, що Російська статистика захворюваності на коронавірус дещо спотворена, адже країна враховує й окупований український Крим.
До теми: За добу в Україні виявили 2 141 випадок зараження коронавірусом: статистика
Найбільше нових хворих виявили в Москві (+1728, Петербурзі (+1551), Підмосков'ї (+912), а також у Нижньогородській області (+462).
За минулу добу внаслідок коронавірусу у Росії померла 407 людина. Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 77 068.
За цей період одужав 15 881 хворий. Загалом від початку пандемії хворобу подолав 3 472 091 громадянин.
За даними Росспоживнагляду, від початку 2020 року в Росії провели понад 104,7 мільйона тестів на коронавірус. Зараз в Росії хворіє 434 038 громадян.