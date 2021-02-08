Коронавірус в Росії: померло понад 77 тисяч людей

8 лютого 2021 , 10:44
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Джерело:

стопкоронавирус.рф

Станом на 8 лютого у Росії зареєстрували 3 983 197 хворих на коронавірус. За минулу добу виявили 15 916 випадків інфікувань.

Зазначимо, що Російська статистика захворюваності на коронавірус дещо спотворена, адже країна враховує й окупований український Крим.

До теми: За добу в Україні виявили 2 141 випадок зараження коронавірусом: статистика

Найбільше нових хворих виявили в Москві (+1728, Петербурзі (+1551), Підмосков'ї (+912), а також у Нижньогородській області (+462).

За минулу добу внаслідок коронавірусу у Росії померла 407 людина. Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 77 068.

За цей період одужав 15 881 хворий. Загалом від початку пандемії хворобу подолав 3 472 091 громадянин.

За даними Росспоживнагляду, від початку 2020 року в Росії провели понад 104,7 мільйона тестів на коронавірус. Зараз в Росії хворіє 434 038 громадян.

Коронавірус в Росії: що відомо

  • Росія вже довгий час перебуває на 4 місці у світі за кількістю виявлених інфікованих.
  • 11 серпня МОЗ Росії видало тимчасову реєстрацію вакцині проти COVID-19 під назвою "Супутник-V".
  • Статтю з описом цієї вакцини розкритикували науковці з різних країн світу. Там помітили деякі неточності та копіпаст. Загалом експертів турбує і той факт, що вакцинація груп ризику у РФ почалась до завершення клінічних випробувань.
  • З 5 грудня в країні офіційно розпочалась вакцинація професійних груп ризику вищезгаданим препаратом. Щоправда, не щеплять людей з хронічними захворюванням, а також людей молодше 18 років і старше 65.
  • Так звана влада Севастополя заявила, що в на початку лютого у місті стартує масова вакцинація проти коронавірусу.
    Інформація: worldmeter, sputnikvaccine