Станом на 11 січня у Росії зареєстрували 3 448203 хворих на коронавірус. За минулу добу виявили 22 934 випадки інфікувань.

Зазначимо, що Російська статистика захворюваності на коронавірус дещо спотворена, адже країна враховує й окупований український Крим. Про ситуацію з COVID-19 в країні повідомляє стопкоронавирус.рф.

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Найбільше нових хворих виявили в Москві (+5001), Петербурзі (+2731), Підмосков'ї (+1083), а також у Нижньогородській (+442) і Свердловській областях (+361).

За минулу добу внаслідок коронавірусу у Росії померла 531 людина. Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 62 804.

За цей період одужали 24 755 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолали 2 825 430 громадян.

За даними Росспоживнагляду, від початку 2020 року в Росії провели понад 94,2 мільйона тестів на коронавірус. Зараз в Росії хворіє 559 969 громадян.

Коронавірус в Росії: що відомо