Станом на 13 січня у Росії зареєстрували 3 471 053 хворих на коронавірус. За минулу добу виявили 22 850 випадків інфікувань.

Зазначимо, що Російська статистика захворюваності на коронавірус дещо спотворена, адже країна враховує й окупований український Крим. Про ситуацію з COVID-19 в країні повідомляє стопкоронавирус.рф.

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Найбільше нових хворих виявили в Москві (+4320), Петербурзі (+3003), Підмосков'ї (+1189), а також у Нижньогородській (+456) і Свердловській областях (+374).

За минулу добу внаслідок коронавірусу у Росії померла 566 людей. Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 63 370.

За цей період одужали 28 658 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолали 2 854 088 громадян.

За даними Росспоживнагляду, від початку 2020 року в Росії провели понад 94,6 мільйона тестів на коронавірус. Зараз в Росії хворіє 553 595 громадян.

Коронавірус в Росії: що відомо