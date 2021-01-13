Коронавірус в Росії: захворіла майже 3,5 мільйона людей
Станом на 13 січня у Росії зареєстрували 3 471 053 хворих на коронавірус. За минулу добу виявили 22 850 випадків інфікувань.
Зазначимо, що Російська статистика захворюваності на коронавірус дещо спотворена, адже країна враховує й окупований український Крим. Про ситуацію з COVID-19 в країні повідомляє стопкоронавирус.рф.
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Найбільше нових хворих виявили в Москві (+4320), Петербурзі (+3003), Підмосков'ї (+1189), а також у Нижньогородській (+456) і Свердловській областях (+374).
За минулу добу внаслідок коронавірусу у Росії померла 566 людей. Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 63 370.
За цей період одужали 28 658 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолали 2 854 088 громадян.
За даними Росспоживнагляду, від початку 2020 року в Росії провели понад 94,6 мільйона тестів на коронавірус. Зараз в Росії хворіє 553 595 громадян.
Коронавірус в Росії: що відомо
- Росія вже тривалий час перебуває на 4 місці у світі за кількістю виявлених інфікованих.
- 28 жовтня російським лікарям заборонили публічно говорити про COVID-19 без узгодження слів з владою.
- 11 серпня МОЗ Росії дав тимчасову реєстрацію вітчизняній вакцині проти COVID-19 під назвою "Супутник V"
- Статтю з описом цієї вакцини розкритикували науковці з різних країн світу. Там помітили деякі неточності та копіпаст. Загалом експертів турбує і той факт, що вакцинація груп ризику у РФ почалась до завершення клінічних випробувань.
- З 5 грудня в країні офіційно розпочалась вакцинація професійних груп ризику вищезгаданим препаратом. Щоправда, не щеплять людей з хронічними захворюванням, а також людей молодше 18 років і старше 65.
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