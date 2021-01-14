Станом на 14 січня у Росії зареєстрували 3 495 816 хворих на коронавірус. За минулу добу виявили 24 763 випадків інфікувань.

Зазначимо, що Російська статистика захворюваності на коронавірус дещо спотворена, адже країна враховує й окупований український Крим. Про ситуацію з COVID-19 в країні повідомляє стопкоронавирус.рф.

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Найбільше нових хворих виявили в Москві (+5893), Петербурзі (+3041), Підмосков'ї (+1263), а також у Нижньогородській (+476) і Свердловській областях (+383).

За минулу добу внаслідок коронавірусу у Росії померла 570 людей. Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 63 940.

За цей період одужали 27 956 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолали 2 882 044 громадян.

За даними Росспоживнагляду, від початку 2020 року в Росії провели понад 95 мільйонів тестів на коронавірус. Зараз в Росії хворіє 549 832 громадян.

Коронавірус в Росії: що відомо