Станом на 15 січня у Росії зареєстрували 3 520 531 хворого на коронавірус. За минулу добу виявили 24 715 випадків інфікувань.

Зазначимо, що Російська статистика захворюваності на коронавірус дещо спотворена, адже країна враховує й окупований український Крим. Про ситуацію з COVID-19 в країні повідомляє стопкоронавирус.рф.

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Найбільше нових хворих виявили в Москві (+5534), Петербурзі (+3094), Підмосков'ї (+1361), а також у Нижньогородській (+483) і Свердловській областях (+392).

За минулу добу внаслідок коронавірусу у Росії померла 555 людей. Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 64 495.

За цей період одужали 27 636 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолали 2 909 680 громадян.

За даними Росспоживнагляду, від початку 2020 року в Росії провели понад 95,6 мільйона тестів на коронавірус. Зараз в Росії хворіє 546 356 громадян.

Коронавірус в Росії: що відомо