Станом на 19 січня у Росії зареєстрували 3 612 800 хворих на коронавірус. За минулу добу виявили 21 734 випадків інфікувань.

Зазначимо, що Російська статистика захворюваності на коронавірус дещо спотворена, адже країна враховує й окупований український Крим. Про ситуацію з COVID-19 в країні повідомляє стопкоронавирус.рф.

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Найбільше нових хворих виявили в Москві (+3115), Петербурзі (+3281), Підмосков'ї (+1072), а також у Нижньогородській (+471) і Свердловській областях (+378).

За минулу добу внаслідок коронавірусу у Росії померла 586 людей. Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 66 623.

За цей період одужали 23 262 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолали 3 002 026 громадян.

За даними Росспоживнагляду, від початку 2020 року в Росії провели понад 97,3 мільйона тестів на коронавірус. Зараз в Росії хворіє 544 151 громадянин.

Коронавірус в Росії: що відомо