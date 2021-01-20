Станом на 20 січня у Росії зареєстрували 3 633 952 хворих на коронавірус. За минулу добу виявили 21 152 випадки інфікувань.

Зазначимо, що Російська статистика захворюваності на коронавірус дещо спотворена, адже країна враховує й окупований український Крим. Про ситуацію з COVID-19 в країні повідомляє стопкоронавирус.рф.

До теми: Новий спалах коронавірусу у Китаї: джерелом став чоловік, який читає лекції про здоров'я

Найбільше нових хворих виявили в Москві (+2452), Петербурзі (+3347), Підмосков'ї (+994), а також у Нижньогородській області (+488).

За минулу добу внаслідок коронавірусу у Росії померло 597 людей. Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 67 220.

За цей період одужали 25 290 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолали 3 027 316 громадян.

За даними Росспоживнагляду, від початку 2020 року в Росії провели понад 97,6 мільйона тестів на коронавірус. Зараз в Росії хворіє 539 416 громадян.

Коронавірус в Росії: що відомо