Станом на 26 січня у Росії зареєстрували 3 756 931 хворий на коронавірус. За минулу добу виявили 18 241 випадок інфікувань.

Зазначимо, що Російська статистика захворюваності на коронавірус дещо спотворена, адже країна враховує й окупований український Крим. Про ситуацію з COVID-19 в країні повідомляє стопкоронавирус.рф.

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Найбільше нових хворих виявили в Москві (+2317), Петербурзі (+1510), Підмосков'ї (+1129), а також у Нижньогородській області (+461).

За минулу добу внаслідок коронавірусу у Росії померло 564 людей. Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 70 482.

За цей період одужали 23 798 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолав 3 174 561 громадянин.

За даними Росспоживнагляду, від початку 2020 року в Росії провели понад 100 мільйонів тестів на коронавірус. Зараз в Росії хворіє 511 888 громадян.

Коронавірус в Росії: що відомо