Коронавірус в Росії: померли понад 70 тисяч людей
Станом на 28 січня у Росії зареєстрували 3 793 810 хворих на коронавірус. За минулу добу виявили 19 138 випадків інфікувань.
Джерело: стопкоронавирус.рф
Зазначимо, що Російська статистика захворюваності на коронавірус дещо спотворена, адже країна враховує й окупований український Крим.
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Найбільше нових хворих виявили в Москві (+2897), Петербурзі (+2128), Підмосков'ї (+939), а також у Нижньогородській області (+469).
За минулу добу внаслідок коронавірусу у Росії померло 575 людей. Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 71 651.
За цей період одужали 26 775 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолали 3 229 258 громадян.
За даними Росспоживнагляду, від початку 2020 року в Росії провели понад 100,7 мільйона тестів на коронавірус. Зараз в Росії хворіє 492 901 громадянин.
Коронавірус в Росії: що відомо
- Росія вже тривалий час перебуває на 4 місці у світі за кількістю виявлених інфікованих.
- 28 жовтня російським лікарям заборонили публічно говорити про COVID-19 без узгодження слів з владою.
- 11 серпня МОЗ Росії дав тимчасову реєстрацію вітчизняній вакцині проти COVID-19 під назвою "Супутник V"
- Статтю з описом цієї вакцини розкритикували науковці з різних країн світу. Там помітили деякі неточності та копіпаст. Загалом експертів турбує і той факт, що вакцинація груп ризику у РФ почалась до завершення клінічних випробувань.
- З 5 грудня в країні офіційно розпочалась вакцинація професійних груп ризику вищезгаданим препаратом. Щоправда, не щеплять людей з хронічними захворюванням, а також людей молодше 18 років і старше 65.
- Так звана влада Севастополя заявила, що в на початку лютого у місті стартує масова вакцинація проти коронавірусу.
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