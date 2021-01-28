Коронавірус в Росії: померли понад 70 тисяч людей

Станом на 28 січня у Росії зареєстрували 3 793 810 хворих на коронавірус. За минулу добу виявили 19 138 випадків інфікувань.

Джерело: стопкоронавирус.рф

Зазначимо, що Російська статистика захворюваності на коронавірус дещо спотворена, адже країна враховує й окупований український Крим.

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Найбільше нових хворих виявили в Москві (+2897), Петербурзі (+2128), Підмосков'ї (+939), а також у Нижньогородській області (+469).

За минулу добу внаслідок коронавірусу у Росії померло 575 людей. Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 71 651.

За цей період одужали 26 775 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолали 3 229 258 громадян.

За даними Росспоживнагляду, від початку 2020 року в Росії провели понад 100,7 мільйона тестів на коронавірус. Зараз в Росії хворіє 492 901 громадянин.

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