Станом на 29 січня у Росії зареєстрували 3 813 048 хворих на коронавірус. За минулу добу виявили 19 238 випадків інфікувань.

Джерело: стопкоронавирус.рф

Зазначимо, що Російська статистика захворюваності на коронавірус дещо спотворена, адже країна враховує й окупований український Крим.

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Найбільше нових хворих виявили в Москві (+2799), Петербурзі (+2284), Підмосков'ї (+1044), а також у Нижньогородській області (+471).

За минулу добу через коронавірус у Росії померло 534 людей. Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 72 185.

За цей період одужали 26 204 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолали 3 255 462 громадян.

За даними Росспоживнагляду, від початку 2020 року в Росії провели понад 101,1 мільйона тестів на коронавірус. Зараз в Росії хворіє 485 401 громадянин.

Коронавірус в Росії: що відомо