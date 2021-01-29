Коронавірус в Росії: померли понад 72 тисячі людей
Станом на 29 січня у Росії зареєстрували 3 813 048 хворих на коронавірус. За минулу добу виявили 19 238 випадків інфікувань.
Джерело: стопкоронавирус.рф
Зазначимо, що Російська статистика захворюваності на коронавірус дещо спотворена, адже країна враховує й окупований український Крим.
До теми: За добу в Україні 5 181 новий хворий на COVID-19, майже 2 тисячі пацієнтів госпіталізували
Найбільше нових хворих виявили в Москві (+2799), Петербурзі (+2284), Підмосков'ї (+1044), а також у Нижньогородській області (+471).
За минулу добу через коронавірус у Росії померло 534 людей. Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 72 185.
За цей період одужали 26 204 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолали 3 255 462 громадян.
За даними Росспоживнагляду, від початку 2020 року в Росії провели понад 101,1 мільйона тестів на коронавірус. Зараз в Росії хворіє 485 401 громадянин.
Коронавірус в Росії: що відомо
- Росія вже тривалий час перебуває на 4 місці у світі за кількістю виявлених інфікованих.
- 28 жовтня російським лікарям заборонили публічно говорити про COVID-19 без узгодження слів з владою.
- 11 серпня МОЗ Росії дав тимчасову реєстрацію вітчизняній вакцині проти COVID-19 під назвою "Супутник V"
- Статтю з описом цієї вакцини розкритикували науковці з різних країн світу. Там помітили деякі неточності та копіпаст. Загалом експертів турбує і той факт, що вакцинація груп ризику у РФ почалась до завершення клінічних випробувань.
- З 5 грудня в країні офіційно розпочалась вакцинація професійних груп ризику вищезгаданим препаратом. Щоправда, не щеплять людей з хронічними захворюванням, а також людей молодше 18 років і старше 65.
- Так звана влада Севастополя заявила, що в на початку лютого у місті стартує масова вакцинація проти коронавірусу.
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