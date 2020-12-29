Станом на 29 грудня у Росії зареєстрували 3 105 037 хворих на коронавірус. За минулу добу виявили 27 002 випадки інфікувань.

Варто зауважити, що Російська статистика захворюваності на коронавірус дещо спотворена, адже країна враховує й окупований український Крим. Про ситуацію з COVID-19 в країні повідомляє стопкоронавирус.рф.

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Найбільше нових хворих виявили в Москві (+5641), Петербурзі (+3757), Підмосков'ї (+1547), а також у Нижньогородській (+497).

За минулу добу внаслідок коронавірусу у Росії померли 562 людини. Внаслідок цього загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 55 827.

За цей період одужали 24 874 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолали 2 496 183 громадян.

За даними Росспоживнагляду, від початку 2020 року в Росії провели понад 89,8 мільйона тестів на коронавірус.

Коронавірус в Росії: що відомо