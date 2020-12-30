Коронавірус в Росії: померло понад 56 тисяч людей
Станом на 30 грудня у Росії зареєстрували 3 131 550 хворих на коронавірус. За минулу добу виявили 26 513 випадків інфікувань.
Варто зауважити, що Російська статистика захворюваності на коронавірус дещо спотворена, адже країна враховує й окупований український Крим. Про ситуацію з COVID-19 в країні повідомляє стопкоронавирус.рф.
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Найбільше нових хворих виявили в Москві (+5105), Петербурзі (+3764), Підмосков'ї (+1608), а також у Нижньогородській (+503) і Свердловській областях (+406).
За минулу добу внаслідок коронавірусу у Росії померли 599 людей. Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 56 426.
За цей період одужали 26 513 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолали 2 525 418 громадян.
За даними Росспоживнагляду, від початку 2020 року в Росії провели понад 90,2 мільйонів тестів на коронавірус.
Коронавірус в Росії: що відомо
- Росія вже тривалий час перебуває на 4 місці у світі за кількістю виявлених інфікованих.
- 28 жовтня російським лікарям заборонили публічно говорити про COVID-19 без узгодження слів з владою.
- 11 серпня МОЗ Росії дав тимчасову реєстрацію вітчизняній вакцині проти COVID-19 під назвою "Супутник V"
- Статтю з описом цієї вакцини розкритикували науковці з різних країн світу. Там помітили деякі неточності та копіпасту. Загалом експертів турбує і той факт, що вакцинація груп ризику у РФ почалась до завершення клінічних випробувань.
- З 5 грудня в країні офіційно розпочалась вакцинація професійних груп ризику вищезгаданим препаратом. Щоправда, не щеплять людей з хронічними захворюванням, а також людей молодше 18 років і старше 65.
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