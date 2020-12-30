Станом на 30 грудня у Росії зареєстрували 3 131 550 хворих на коронавірус. За минулу добу виявили 26 513 випадків інфікувань.

Варто зауважити, що Російська статистика захворюваності на коронавірус дещо спотворена, адже країна враховує й окупований український Крим. Про ситуацію з COVID-19 в країні повідомляє стопкоронавирус.рф.

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Найбільше нових хворих виявили в Москві (+5105), Петербурзі (+3764), Підмосков'ї (+1608), а також у Нижньогородській (+503) і Свердловській областях (+406).

За минулу добу внаслідок коронавірусу у Росії померли 599 людей. Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 56 426.

За цей період одужали 26 513 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолали 2 525 418 громадян.

За даними Росспоживнагляду, від початку 2020 року в Росії провели понад 90,2 мільйонів тестів на коронавірус.

Коронавірус в Росії: що відомо