Зазначимо, що Російська статистика захворюваності на коронавірус дещо спотворена, адже країна враховує й окупований український Крим.

До теми: 5 529 нових хворих на коронавірус в Україні: актуальна статистика

Найбільше нових хворих виявили в Москві (+5823), Петербурзі (+1503) та Підмосков'ї (+2583).

За минулу добу внаслідок коронавірусу у Росії померло 669 людей. Це новий добовий рекорд з початку пандемії. Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 135 214.

За цей період одужали 16 356 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолали 5 000 393 громадян.

За даними Росспоживнагляду, від початку 2020 року в Росії провели понад 149,6 мільйона тестів на коронавірус. Зараз в Росії хворіє 378 992 громадянина.

Коронавірус в Росії: коротко

Джерело: Meduza