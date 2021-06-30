Коронавірус в Росії: другий день поспіль рекордна смертність
Джерело:стопкоронавирус.рф
Станом на 30 липня у Росії зареєстрували 5 514 599 хворих на коронавірус. За минулу добу виявили 21 042 випадків інфікувань.
Зазначимо, що Російська статистика захворюваності на коронавірус дещо спотворена, адже країна враховує й окупований український Крим.
До теми: 5 529 нових хворих на коронавірус в Україні: актуальна статистика
Найбільше нових хворих виявили в Москві (+5823), Петербурзі (+1503) та Підмосков'ї (+2583).
За минулу добу внаслідок коронавірусу у Росії померло 669 людей. Це новий добовий рекорд з початку пандемії. Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 135 214.
За цей період одужали 16 356 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолали 5 000 393 громадян.
За даними Росспоживнагляду, від початку 2020 року в Росії провели понад 149,6 мільйона тестів на коронавірус. Зараз в Росії хворіє 378 992 громадянина.
Коронавірус в Росії: коротко
Джерело: Meduza
- З початку червня в Росії спостерігається зростання захворюваності коронавірусів, викликаний штамом дельта.
- Через це ряд регіонів Росії ввели обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для деяких категорій громадян.
- Відомо, що в Росію проник новий штам коронавірусу Дельта Плюс. Вважається, що ця форма вірусу ще заразніша.
- Російська влада всіляко приховує справжні масштаби пандемії