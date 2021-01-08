Станом на 8 січня у Росії зареєстрували 3 355 794 хворих на коронавірус. За минулу добу виявили 23 652 випадки інфікувань.

Зазначимо, що Російська статистика захворюваності на коронавірус дещо спотворена, адже країна враховує й окупований український Крим. Про ситуацію з COVID-19 в країні повідомляє стопкоронавирус.рф.

До теми: Для бідних країн розробляють найпростішу та найдешевшу вакцину проти COVID-19

Найбільше нових хворих виявили в Москві (+5027), Петербурзі (+3017), Підмосков'ї (+1226), а також у Нижньогородській (+467) і Свердловській областях (+387).

За минулу добу внаслідок коронавірусу у Росії померли 454 людей. Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 60 911.

За цей період одужали 21 677 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолали 2 731 129 громадян.

За даними Росспоживнагляду, від початку 2020 року в Росії провели понад 92,9 мільйона тестів на коронавірус. Зараз в Росії хворіє 563 754 громадян.

Коронавірус в Росії: що відомо