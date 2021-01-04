Станом на 4 січня у Росії зареєстрували 3 260 138 хворих на коронавірус. За минулу добу виявили 23 351 випадок інфікувань.

Зазначимо, що Російська статистика захворюваності на коронавірус дещо спотворена, адже країна враховує й окупований український Крим. Про ситуацію з COVID-19 в країні повідомляє стопкоронавирус.рф.

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Найбільше нових хворих виявили в Москві (+3591), Петербурзі (+3657), Підмосков'ї (+1250), а також у Нижньогородській (+482) і Свердловській областях (+399).

За минулу добу внаслідок коронавірусу у Росії померли 482 людей. Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 58 988.

За цей період одужали 21 154 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолали 2 640 036 громадян.

За даними Росспоживнагляду, від початку 2020 року в Росії провели понад 91,8 мільйона тестів на коронавірус.

Коронавірус в Росії: що відомо