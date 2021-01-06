Станом на 6 січня у Росії зареєстрували 3 308 601 хворого на коронавірус. За минулу добу виявили 24 217 випадок інфікувань.

Зазначимо, що Російська статистика захворюваності на коронавірус дещо спотворена, адже країна враховує й окупований український Крим. Про ситуацію з COVID-19 в країні повідомляє стопкоронавирус.рф.

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Найбільше нових хворих виявили в Москві (+5142), Петербурзі (+3341), Підмосков'ї (+1097), а також у Нижньогородській (+464) і Свердловській областях (+399).

За минулу добу внаслідок коронавірусу у Росії померли 445 людей. Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 59 951.

За цей період одужали 23 055 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолали 2 685 723 громадян.

За даними Росспоживнагляду, від початку 2020 року в Росії провели понад 92,3 мільйона тестів на коронавірус. Зараз в Росії хворіє 562 927 громадян.

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