Станом на 7 січня у Росії зареєстрували 3 332 142 хворих на коронавірус. За минулу добу виявили 23 541 випадок інфікувань.

Зазначимо, що Російська статистика захворюваності на коронавірус дещо спотворена, адже країна враховує й окупований український Крим. Про ситуацію з COVID-19 в країні повідомляє стопкоронавирус.рф.

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Найбільше нових хворих виявили в Москві (+4871), Петербурзі (+3005), Підмосков'ї (+1228), а також у Нижньогородській (+403) і Свердловській областях (+384).

За минулу добу внаслідок коронавірусу у Росії померли 506 людей. Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 60 457.

За цей період одужали 23 729 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолали 2 709 452 громадян.

За даними Росспоживнагляду, від початку 2020 року в Росії провели понад 92,6 мільйона тестів на коронавірус. Зараз в Росії хворіє 562 233 громадян.

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