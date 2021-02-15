Станом на 15 лютого у Росії зареєстрували 4 086 090 хворих на коронавірус. За минулу добу виявили 14 207 випадків інфікувань.

Зазначимо, що Російська статистика захворюваності на коронавірус дещо спотворена, адже країна враховує й окупований український Крим.

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Найбільше нових хворих виявили в Москві (+1818), Петербурзі (+1093), Підмосков'ї (+801), а також у Нижньогородській області (+431).

За минулу добу внаслідок коронавірусу у Росії померла 394 людина. Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 80 520.

За цей період одужали 13 935 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолали 3 607 036 громадян.

За даними Росспоживнагляду, від початку 2020 року в Росії провели понад 107,1 мільйона тестів на коронавірус. Зараз в Росії хворіє 398 534 громадян.

Коронавірус в Росії: що відомо