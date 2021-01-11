Станом на 11 січня у Росії зареєстрували 3 425 269 хворих на коронавірус. За минулу добу виявили 23 315 випадки інфікувань.

Зазначимо, що Російська статистика захворюваності на коронавірус дещо спотворена, адже країна враховує й окупований український Крим. Про ситуацію з COVID-19 в країні повідомляє стопкоронавирус.рф.

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Найбільше нових хворих виявили в Москві (+4646), Петербурзі (+3004), Підмосков'ї (+1315), а також у Нижньогородській (+474) і Свердловській областях (+384).

За минулу добу внаслідок коронавірусу у Росії померли 436 людей. Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 62 273.

За цей період одужали 21 786 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолали 2 800 675 громадян.

За даними Росспоживнагляду, від початку 2020 року в Росії провели понад 93,9 мільйона тестів на коронавірус. Зараз в Росії хворіє 562 321 громадян.

Коронавірус в Росії: що відомо