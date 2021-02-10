Станом на 10 лютого у Росії зареєстрували 4 012 710 хворих на коронавірус. За минулу добу виявили 14 494 випадки інфікувань.

Зазначимо, що Російська статистика захворюваності на коронавірус дещо спотворена, адже країна враховує й окупований український Крим.

До теми: За добу в Україні виявили 2 141 випадок зараження коронавірусом: статистика

Найбільше нових хворих виявили в Москві (+1441), Петербурзі (+1169), Підмосков'ї (+650), а також у Нижньогородській області (+456).

За минулу добу внаслідок коронавірусу у Росії померла 536 людей. Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 78 134.

За цей період одужало 22 575 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолав 3 516 461 громадянин.

За даними Росспоживнагляду, від початку 2020 року в Росії провели понад 105,2 мільйона тестів на коронавірус. Зараз в Росії хворіє 418 115 громадян.

Коронавірус в Росії: що відомо