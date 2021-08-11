Влада Росії повідомляла про 799 смертях за добу 16, 24 і 29 липня. Всього на 11 серпня в Росії з початку пандемії помер 167 241 особа, яка хворіла на коронавірус. Всього в країні заразилися 6 512 859 осіб, видужали 5 808 777.

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Російська статистика захворюваності на коронавірус дещо спотворена, адже агресор враховує й окупований український Крим.

Найбільше нових хворих виявили в Москві (+2076), Петербурзі (+1804) та Підмосков'ї (+1054).

За цей період одужали 20 067 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолали 5 808 777 громадян. За даними Росспоживнагляду, від початку 2020 року в Росії провели понад 170,1 мільйона тестів на коронавірус.

З початку червня в Росії спостерігається зростання захворюваності коронавірусів, викликаний штамом дельта. Через це ряд регіонів Росії ввели обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для деяких категорій громадян.

В Москві в червні 2021 року, за даними Росстату, померло 16 406 осіб, що на 7138 осіб більше, ніж у червні 2019 року. Всього в Росії в червні 2021 року померли 185 655 осіб, що на 48 418 осіб більше, ніж у червні 2019 року. Але Російська влада всіляко приховує справжні масштаби пандемії.

Вакцинація в Росії