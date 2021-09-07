Разом з тим, трьох осіб відправили до Ізраїлю через важкий стан. Про це повідомила начальниця Уманського міськрайонного управління головного управління Держпродспоживслужби Лариса Качанова.

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За її словами, наразі в Умані зафіксували 11 випадків хворих на COVID-19 серед хасидів. Такі дані станом на 7 вересня. Серед них:

  • на місці святкування перебувають 8 хасидів – у них легкий перебіг хвороби;
  • інших 3 відправили до Ізраїлю.

Вчора (6 вересня – 24 канал) зафіксували ще 1 випадок захворювання на коронавірус. Трьох хворих відправили до Ізраїлю через поганий стан. У них свої ізраїльські лікарі, які ними займаються у своїх амбулаторіях,
– заявила Качанова.

Місцева влада пильнує, аби паломники дотримувались карантинних обмежень. Біля синагоги перебувають контролери, які перевіряють, пропускають та забезпечують медичними масками.

"При вході в синагогу їм роздаються маски. Їх (хасидів) може бути там багато, але в них йде по 2 хвилини на молитву, – додала Качанова.

Хасиди в Умані: що відомо

  • В Умані похований раббі Цадик Нахман – засновник брацлавського хасидизму. Відтак щороку на Новий рік хасиди приїздять до його могили.
  • Однак тисячам паломників таки вдалось потрапили до Умані, навіть попри те, що Україна закрила свої кордони через карантин.
  • Цього року хасиди повинні виконувати протиепідеміологічні норми: носити маски, дотримуватися дистанції тощо.
  • Щоб збільшити показники тестування, залучили волонтерів з України та Ізраїлю. Загалом до Умані привезуть 50 тисяч експрес-тестів
  • Окрім того, 5 вересня в Умані вже зареєстрували перші випадки коронавірусу серед хасидів, які прибули святкувати Рош га-Шана.
  • Як повідомили у МВС, на святкування в Умань прибули понад 29 тисяч паломників.