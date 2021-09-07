Разом з тим, трьох осіб відправили до Ізраїлю через важкий стан. Про це повідомила начальниця Уманського міськрайонного управління головного управління Держпродспоживслужби Лариса Качанова.
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За її словами, наразі в Умані зафіксували 11 випадків хворих на COVID-19 серед хасидів. Такі дані станом на 7 вересня. Серед них:
- на місці святкування перебувають 8 хасидів – у них легкий перебіг хвороби;
- інших 3 відправили до Ізраїлю.
Вчора (6 вересня – 24 канал) зафіксували ще 1 випадок захворювання на коронавірус. Трьох хворих відправили до Ізраїлю через поганий стан. У них свої ізраїльські лікарі, які ними займаються у своїх амбулаторіях,
– заявила Качанова.
Місцева влада пильнує, аби паломники дотримувались карантинних обмежень. Біля синагоги перебувають контролери, які перевіряють, пропускають та забезпечують медичними масками.
"При вході в синагогу їм роздаються маски. Їх (хасидів) може бути там багато, але в них йде по 2 хвилини на молитву, – додала Качанова.
Хасиди в Умані: що відомо
- В Умані похований раббі Цадик Нахман – засновник брацлавського хасидизму. Відтак щороку на Новий рік хасиди приїздять до його могили.
- Однак тисячам паломників таки вдалось потрапили до Умані, навіть попри те, що Україна закрила свої кордони через карантин.
- Цього року хасиди повинні виконувати протиепідеміологічні норми: носити маски, дотримуватися дистанції тощо.
- Щоб збільшити показники тестування, залучили волонтерів з України та Ізраїлю. Загалом до Умані привезуть 50 тисяч експрес-тестів
- Окрім того, 5 вересня в Умані вже зареєстрували перші випадки коронавірусу серед хасидів, які прибули святкувати Рош га-Шана.
- Як повідомили у МВС, на святкування в Умань прибули понад 29 тисяч паломників.