Коронавірус серед військових: кількість хворих зменшується – яка ситуація в ЗСУ

У лавах Збройних сил України за добу 29 січня діагностували 60 нових випадків коронавірусу. Натомість минулої доби виявили 45 інфікованих, а позаминулої – 67. Всього хворіють 733 військових.

Джерело: Командування Медичних сил ЗСУ

Крім того, 14773 людини вже одужали. Летальних випадків – 43. Наразі на ізоляції перебувають 146 осіб.

До речі Офіційно: Україна отримає 117 тисяч доз вакцини від Pfizer-BioNTech вже у лютому

Що відомо про нові випадки

До медзакладів довелось забрати 17 військових:

59 військовий мобільний госпіталь – 5 військовослужбовців;

Військово-медичний клінічний центр Північного та Південного регіонів, 65 військовий мобільний госпіталь – по 2 військовослужбовці;

Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ", Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону, Полтавський, Мукачівський, Миколаївський та Хмельницький військові госпіталі – по 1 військовослужбовцю.

Стан здоров’я хворих задовільний, тож їм призначили необхідне лікування. У ЗСУ закликали усіх дотримуватись карантину та правил особистої гігієни.