Коронавірус серед військових: кількість хворих зменшується – яка ситуація в ЗСУ

У лавах Збройних сил України за добу 29 січня діагностували 60 нових випадків коронавірусу. Натомість минулої доби виявили 45 інфікованих, а позаминулої – 67. Всього хворіють 733 військових.
Джерело: Командування Медичних сил ЗСУ
Крім того, 14773 людини вже одужали. Летальних випадків – 43. Наразі на ізоляції перебувають 146 осіб.
До речі Офіційно: Україна отримає 117 тисяч доз вакцини від Pfizer-BioNTech вже у лютому
До медзакладів довелось забрати 17 військових:
Стан здоров’я хворих задовільний, тож їм призначили необхідне лікування. У ЗСУ закликали усіх дотримуватись карантину та правил особистої гігієни.Зверніть увагу! Загалом за добу 29 січня в Україні виявили 4 685 нових хворих на COVID-19. Від початку пандемії інфікувались 1 216 278 людей. Одужали 1 014 658 українців, натомість померли від ускладнень хвороби – 22 628. Детальніше – читайте тут.