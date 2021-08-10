Професор соціології Патрік Ховелін розробив метрику, яка аналізує середньою тривалість життя з урахуванням впливу тимчасових "потрясінь", зокрема таких, як пандемія COVID-19.

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Довідка: Станом на 10 серпня пандемія забрала життя понад 4,2 мільйона людей у ​​всьому світі. До слова, саме США лідирують за кількістю випадків інфікувань коронавірусною інфекцією –

Аналіз Heuveline уже опублікували в журналі з відкритим доступом PLOS One. Згідно з аналізом, коли COVID-19 досяг піку в Нью-Джерсі в середині квітня 2020 року, середня тривалість життя в штаті впала майже на 9 років, що є найбільш драматичним прикладом з США.

Деталі нового підходу для розрахунку

Демографи зазвичай розраховують тривалість життя, використовуючи метрику, відому як тривалість життя при народженні, або PLEB, що охоплює середньою кількістю років людей народжених в певний час. Коли дослідники враховують вплив тієї чи іншої причини смерті, наприклад, постійне зростання серцевих нападів або автомобільних аварій – вони бачать, як ці фактори можуть зменшити PLEB.

Однак розрахунок змін у тривалості життя таким чином не може адекватно показати вплив великих, тимчасових потрясінь, таких як стихійні лиха або пандемія COVID-19, а це важливо, адже в умовах смертності ці показники стрімко змінюються.

Щоб чіткіше проілюструвати вплив таких явищ, нова метрика враховує різницю між середнім віком у момент смерті людей, які померли протягом певного періоду, та середнім віком, якого ці люди мали б досягти, якби не було "стихійних явищ"(у конкретному випадку – пандемії COVID-19).

Автори метрики сподіваються, що з часом їх спосіб буде широко застосовуватися, оскільки це допоможе краще зрозуміти вплив епідемій, стихійних лих і навіть насильства на тривалість життя.