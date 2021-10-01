Новини про коронавірус в Україні 1 жовтня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

В Україні впродовж останньої доби, 30 вересня, підтвердили 12 034 випадки інфікування коронавірусом. Серед хворих 1 059 дітей та 248 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 2 637 людей з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень недуги померли 172 пацієнти. Натомість одужали – 3 264 особи.

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Темпи тестування

За добу протестували майже 132,5 тисяч людей, зокрема:

методом ПЛР – 89 002 особи;

методом ІФА – 10 265 осіб;

експрес-тестами – 33 178 осіб.

Всього провели 12 875 426 ПЛР-тестувань.

Загальна картина захворюваності на COVID-19 в Україні

Від початку пандемії в країні офіційно зареєстрували 2 435 413 випадки захворювання на коронавірус.



Станом на 1 жовтня одужали 2 258 455 людини. Втім, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 56 446 мешканців країни.

Ситуація по регіонах

Київ – 599 випадків;

Вінницька область – 200 випадків;

Волинська область – 325 випадків;

Дніпропетровська область – 725 випадків;

Донецька область – 745 випадків;

Житомирська область – 375 випадків;

Закарпатська область – 109 випадків;

Запорізька область – 770 випадків;

Івано-Франківська область – 301 випадок;

Київська область – 413 випадків;

Кіровоградська область – 73 випадки;

Луганська область – 485 випадків;

Львівська область – 794 випадки;

Миколаївська область – 327 випадків;

Одеська область – 696 випадків;

Полтавська область – 342 випадки;

Рівненська область – 445 випадків;

Сумська область – 454 випадки;

Тернопільська область – 380 випадків;

Харківська область – 1 225 випадків;

Херсонська область – 479 випадків;

Хмельницька область – 607 випадків;

Черкаська область – 409 випадків;

Чернівецька область – 566 випадків;

Чернігівська область – 190 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Вакцинація в Україні

Проти COVID-19 за минулу добу 30 вересня вакцинували 129 533 людини. Одну дозу отримали 72 268 людей, повністю імунізовані – 57 265 людей.



Від початку вакцинальної кампанії щеплили 7 072 803 людини, з них отримали одну дозу – 7 072 801 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 674 722 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом провели 12 747 523 щеплення.

Протягом доби працювали:

897 мобільних бригад;

2 976 пунктів щеплення;

346 центрів вакцинації.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

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Україна – серед лідерів за добовою смертністю від коронавірусу

Джерело: Worldometers

Україна увійшла до десятки країн світу, де за добу найбільше смертей від COVID-19. За минулу добу в країні від коронавірусу померло 194 людини.

Тож, Україна займає четверте місце в Європі за кількістю нових хворих, та 19 у світі: за добу у світі від коронавірусу померло 7 800 людей. Україна за цим показником (194 смерті на добу) на 9 місці у світі та на другому в Європі.

Новини про коронавірус у світі 30 вересня

Поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 30 вересня у світі виявили понад 233,8 мільйона випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Понад 4,7 мільйона інфікованих, на жаль, померли.

Впродовж доби у світі зареєстрували 487 191 новий випадок COVID-19. Найбільше в США – 113 922 випадки, в Британії – 36 480, в Туреччині – 29 104, в Бразилії – 27 527 інфікувань, а в Індії – 27 300.

У США масово звільняють лікарів через відмову вакцинуватися

Джерело: ABC News

Сотні медичних працівників в Сполучених Штатах Америки масово усувають від роботи, або ж вони самі звільняються – все через обов'язкову вакцинацію.

У Північній Кароліні звільнили приблизно 175 працівників – вони відмовилися від вакцинації. Всього в штаті працює понад 35 тисяч співробітників в 15 лікарнях.

У Техасі втратили роботу 153 працівники. Серед них 26 – медсестер.

Дослідження про коронавірус

Чому коронавірус значно небезпечніший за грип

Джерело: PLoS ONE

Вчені з Оксфордського університету порівняли тривалість і тяжкість наслідків двох важких інфекцій і в черговий раз спростували популярний міф "коронавірус безпечніший за грип".

Зокрема, вчені виділили 9 ключових симптомів, які можуть тривати кілька місяців після одужання від обох вірусних інфекцій, серед них:

порушення дихання,

болі в животі,

тривожність і депресія,

біль у грудях і горлі,

когнітивні порушення,

стомлюваність,

головний, м'язовий і інші види болю.

Довготривалі наслідки грипу виникають майже на 50% рідше, ніж після коронавірусу. Так, про тривалі симптоми після грипу повідомили приблизно 30% пацієнтів, у той час, як після COVID-19 – 42% учасників дослідження.

Крім того, неприємні наслідки грипу в середньому проходять значно раніше в порівнянні з коронавірусом. За оцінками вчених, 37% пацієнтів, які перенесли COVID-19 мають хоча б один симптом через 6 місяців після зараження.

У тих, хто перехворів на COVID-19, може розвинутись діабет

Джерело: The Guardian

Вчені спробували пояснити, чому у деяких здорових людей може потенційно розвиватись діабет другого типу після перенесеної коронавірусної хвороби. Зокрема, вчені припускають, що СOVID-19 може інфікувати клітини підшлункової залози, які продукують інсулін і змінювати їхню функцію.

Діабет може розвиватись або під час зараження коронавірусом, або незабаром після одужання.

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