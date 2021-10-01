Новини про коронавірус в Україні 1 жовтня
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
В Україні впродовж останньої доби, 30 вересня, підтвердили 12 034 випадки інфікування коронавірусом. Серед хворих 1 059 дітей та 248 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 2 637 людей з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень недуги померли 172 пацієнти. Натомість одужали – 3 264 особи.
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Темпи тестування
За добу протестували майже 132,5 тисяч людей, зокрема:
- методом ПЛР – 89 002 особи;
- методом ІФА – 10 265 осіб;
- експрес-тестами – 33 178 осіб.
Всього провели 12 875 426 ПЛР-тестувань.
Ситуація по регіонах
- Київ – 599 випадків;
- Вінницька область – 200 випадків;
- Волинська область – 325 випадків;
- Дніпропетровська область – 725 випадків;
- Донецька область – 745 випадків;
- Житомирська область – 375 випадків;
- Закарпатська область – 109 випадків;
- Запорізька область – 770 випадків;
- Івано-Франківська область – 301 випадок;
- Київська область – 413 випадків;
- Кіровоградська область – 73 випадки;
- Луганська область – 485 випадків;
- Львівська область – 794 випадки;
- Миколаївська область – 327 випадків;
- Одеська область – 696 випадків;
- Полтавська область – 342 випадки;
- Рівненська область – 445 випадків;
- Сумська область – 454 випадки;
- Тернопільська область – 380 випадків;
- Харківська область – 1 225 випадків;
- Херсонська область – 479 випадків;
- Хмельницька область – 607 випадків;
- Черкаська область – 409 випадків;
- Чернівецька область – 566 випадків;
- Чернігівська область – 190 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Вакцинація в Україні
Проти COVID-19 за минулу добу 30 вересня вакцинували 129 533 людини. Одну дозу отримали 72 268 людей, повністю імунізовані – 57 265 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплили 7 072 803 людини, з них отримали одну дозу – 7 072 801 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 674 722 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом провели 12 747 523 щеплення.
Протягом доби працювали:
- 897 мобільних бригад;
- 2 976 пунктів щеплення;
- 346 центрів вакцинації.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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Україна – серед лідерів за добовою смертністю від коронавірусу
Джерело: Worldometers
Україна увійшла до десятки країн світу, де за добу найбільше смертей від COVID-19. За минулу добу в країні від коронавірусу померло 194 людини.
Новини про коронавірус у світі 30 вересня
Поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 30 вересня у світі виявили понад 233,8 мільйона випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Понад 4,7 мільйона інфікованих, на жаль, померли.
Впродовж доби у світі зареєстрували 487 191 новий випадок COVID-19. Найбільше в США – 113 922 випадки, в Британії – 36 480, в Туреччині – 29 104, в Бразилії – 27 527 інфікувань, а в Індії – 27 300.
У США масово звільняють лікарів через відмову вакцинуватися
Джерело: ABC News
Сотні медичних працівників в Сполучених Штатах Америки масово усувають від роботи, або ж вони самі звільняються – все через обов'язкову вакцинацію.
- У Північній Кароліні звільнили приблизно 175 працівників – вони відмовилися від вакцинації. Всього в штаті працює понад 35 тисяч співробітників в 15 лікарнях.
- У Техасі втратили роботу 153 працівники. Серед них 26 – медсестер.
Дослідження про коронавірус
Чому коронавірус значно небезпечніший за грип
Джерело: PLoS ONE
Вчені з Оксфордського університету порівняли тривалість і тяжкість наслідків двох важких інфекцій і в черговий раз спростували популярний міф "коронавірус безпечніший за грип".
Зокрема, вчені виділили 9 ключових симптомів, які можуть тривати кілька місяців після одужання від обох вірусних інфекцій, серед них:
- порушення дихання,
- болі в животі,
- тривожність і депресія,
- біль у грудях і горлі,
- когнітивні порушення,
- стомлюваність,
- головний, м'язовий і інші види болю.
Довготривалі наслідки грипу виникають майже на 50% рідше, ніж після коронавірусу. Так, про тривалі симптоми після грипу повідомили приблизно 30% пацієнтів, у той час, як після COVID-19 – 42% учасників дослідження.
Крім того, неприємні наслідки грипу в середньому проходять значно раніше в порівнянні з коронавірусом. За оцінками вчених, 37% пацієнтів, які перенесли COVID-19 мають хоча б один симптом через 6 місяців після зараження.
У тих, хто перехворів на COVID-19, може розвинутись діабет
Джерело: The Guardian
Вчені спробували пояснити, чому у деяких здорових людей може потенційно розвиватись діабет другого типу після перенесеної коронавірусної хвороби. Зокрема, вчені припускають, що СOVID-19 може інфікувати клітини підшлункової залози, які продукують інсулін і змінювати їхню функцію.
Діабет може розвиватись або під час зараження коронавірусом, або незабаром після одужання.
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