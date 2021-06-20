Новини про коронавірус 20 червня: динаміка знизилась, нова вакцина має високу ефективність

В Україні зменшився показник захворюваності на COVID-19, це пов'язано із традиційно меншою кількістю тестувань, а також стабілізацією епідеміологічної ситуації в країні. Кубинські вчені оголосили результати досліджень третьої фази їх вакцини. В Австралії тестують назальний спрей, як альтернативу вакцинам проти COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 20 червня.

Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Від учора коронавірусну хворобу діагностували 479 мешканцям України, серед них 15 дітей та 6 медпрацівників. Від ускладнень хвороби померли 24 людини. Натомість видужали – 755 людей. Госпіталізації потребували 544 хворих з вираженими симптомами COVID-19.

Днем раніше Новини про коронавірус 19 червня: інвестиція США у таблетки від COVID-19, Delta-варіант недуги

За добу протестовано:

методом ПЛР – 13 865 осіб,

методом ІФА – 2 958 осіб,

експрес-тестами – 8 514 осіб.

Добовий приріст захворюваності в регіонах:

Київ – 91 випадок;

Вінницька область – 8 випадків;

Волинська область – 10 випадків;

Дніпропетровська область – 28 випадків;

Донецька область – 17 випадків;

Житомирська область – 13 випадків;

Закарпатська область – 7 випадків;

Запорізька область – 17 випадків;

Івано-Франківська область – 4 випадки;

Київська область – 32 випадки;

Кіровоградська область – 9 випадків;

Луганська область – 5 випадків;

Львівська область – 17 випадків;

Миколаївська область – 32 випадки;

Одеська область – 19 випадків;

Полтавська область – 9 випадків;

Рівненська область – 11 випадків;

Сумська область – 20 випадків;

Тернопільська область – 11 випадків;

Харківська область – 32 випадки;

Херсонська область – 39 випадків;

Хмельницька область – 9 випадків;

Черкаська область – 13 випадків;

Чернівецька область – 17 випадків;

Чернігівська область – 9 випадків.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіли – 2 229 523 людини. Станом на 20 червня одужали – 2 151 463 пацієнтів. Втім від ускладнень недуги, на жаль, померли 52 016 хворих.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Скільки українців вакцинувались проти COVID-19

Джерело: МОЗ

За минулу добу щеплення проти коронавірусу отримали 25 603 мешканці країни – одну дозу отримали 21 616 людей, другу дозу – 3 987 людей.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні імунізували 1 722 327 людей. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 359 777 українців (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).

МОЗ закликало людей афішувати вакцинацію в соцмережах

Станом на 18 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 715 211 людей.

Джерело: МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я вигадали ще один спосіб агітувати людей вакцинуватися. Цього разу українців попросили додавати спеціальну рамку до своїх світлин у соцмережах.

Статистика щеплень станом на 20 червня виглядає так:

Covishield (AstraZeneca) – 487 183,

Coronavac – 457 826,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 420 463,

AstraZeneca – 356 465,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Роль медика у час пандемії

До слова, сьогодні, 20 червня в Україні відзначають День медичного працівника. Робота медика складна, важлива та відповідальна, а у час пандемії медики є героями.

Без перебільшень, складно переоцінити роль медичних працівників сьогодні. Саме від їхніх старань залежить здоров'я і життя пацієнтів. Саме медики взяли на себе перший удар пандемії COVID-19 й тримають оборону досі.

Актуально Професія чи покликання: до Дня медика розповідаємо про сучасність та минуле медицини

Важко було чути слова "дайте мені померти", – лікар "інфекційної реанімації"

Джерело: 24 канал

Український лікар Володимир Лиходієвський розповів 24 каналу про те, як коронавірус вплинув на стан медичної системи, як проходила перша хвиля пандемії, з якими викликами стикалися медичні працівники, чому пацієнти перебували в депресії, як проходить вакцинація та чому Україна досі не має власної вакцини.

Так, на його думку, пандемія позитивно вплинула на українську медичну систему, бо для того, щоб вистояти, вона повинна була трансформуватися, щоб відповідати тим викликам, які поставив COVID-19. Більше думок лікаря читайте тут.

Новини про коронавірус у світі 20 червня

Ситуація з захворюваністю у світі

Джерело: РНБО України

Нині у світі зафіксували понад 178 мільйонів випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, жертвами недуги стали щонайменше 3 858 564 з них. Водночас видужали – понад 116 мільйонів інфікованих.

Станом на 20 червня активними хворими на COVID-19 є близько 58 мільйонів людей у всьому світі, вони продовжують лікуватись.

У Токіо пом'якшать карантин через проведення Олімпійських ігор

Джерело: NHK

Влада Японії ухвалила рішення пом'якшити карантинні обмеження в Токіо. Адже у столиці влітку відбуватимуться Олімпійські ігри. Вже з наступного тижня у закладах країни буде дозволений продаж алкоголю. Попри це, ресторани і бари повинні зачинятись до 20:00.

Дослідження про коронавірус

Вакцина проти COVID-19 у вигляді назального спрею

Джерело: Voice of America

Австралійські дослідники почали випробування вакцини проти коронавірусу. Її унікальність полягає у формі: препарат випускатимуть у формі назального спрею. Це станеться, якщо дослідження підтвердять його ефективність.

Назальний спрей матиме трохи іншу мету – зменшити ризик зараження. Розробники вважають, що нова вакцина може виявитись ефективнішою навіть за ті препарати, якими зараз імунізують населення.

Попри оптимістичні прогнози вакцина у вигляді спрею стане доступна лише через пару років.

На Кубі розробили нову вакцину: ефективність двох доз понад 60%

Джерело: твіттер BioCubaFarma

Кубинські вчені заявили, що ефективність їхньої вакцини проти COVID-19 після введення двох доз із трьох необхідних — 62%, що є хорошим показником.

Йдеться про вакцину Soberana 02, її розробила кубинська компанія BioCubaFarma. В неділю фармкомпанія заявила, що препарат уже після другого щеплення захищає проти коронавірусу у 62% випадків.

Що відомо про вакцину Soberana 02 Препарат потребує введення трьох доз. Результати ефективності такої кількості щеплень обіцяють оприлюднити найближчим часом.

Загалом на Кубі розробляють 5 вакцин від коронавірусу. Дві з них – Soberana 02 та Abdala – уже проходять третю фазу клінічних досліджень, результати яких оцінюють незалежні експерти.