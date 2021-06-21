Новини про коронавірус 21 червня: критична ситуація в Петербурзі, чому зникає нюх

Захворюваність в Україні стабільно низька – понад 300 інфікованих впродовж останньої доби. За 20 червня 2021 року було зроблено на 21 213 щеплень менше, ніж за попередню добу. У світі зареєстрували понад 178 мільйонів випадків інфікування коронавірусом. В Індії вивчають новий різновид штаму. В Польщі вакцинують безхатьків. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 21 червня.

Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

За добу в Україні захворіли на коронавірус 323 людей, з них дітей – 15. Водночас від учора коронавірус не виявили в жодного медпрацівника. 20 червня госпіталізували до лікарень 375 пацієнтів з COVID-19, які потребували інтенсивної медичної допомоги.

Днем раніше Новини про коронавірус 20 червня: динаміка знизилась, нова вакцина має високу ефективність

Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 16 пацієнтів. Водночас одужали – 677 мешканців країни.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 8 943 особи,

методом ІФА – 1 147 осіб,

експрес-тестами – 4 008 осіб.

Добовий приріст захворюваності в регіонах:

Київ – 95 випадків;

Вінницька область – 10 випадків;

Волинська область – 10 випадків;

Дніпропетровська область – 22 випадки;

Донецька область – 17 випадків;

Житомирська область – 9 випадків;

Закарпатська область – 0 випадків;

Запорізька область – 22 випадки;

Івано-Франківська область – 0 випадків;

Київська область – 14 випадків;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 5 випадків;

Львівська область – 23 випадки;

Миколаївська область – 26 випадків;

Одеська область – 12 випадків;

Полтавська область – 4 випадки;

Рівненська область – 8 випадків;

Сумська область – 14 випадків;

Тернопільська область – 6 випадків;

Харківська область – 4 випадки;

Херсонська область – 7 випадків;

Хмельницька область – 5 випадків;

Черкаська область – 7 випадків;

Чернівецька область – 15 випадків;

Чернігівська область – 1 випадок.

За весь час пандемії в Україні захворіли – 2 229 846 людини. Станом на 21 червня одужали – 2 152 140 пацієнтів. Від ускладнень коронавірусу та наявність супутніх захворювань померли 52 032 хворих на COVID-19.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Скільки українців повністю вакциновані проти COVID-19

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 20 червня, в Україні проти COVID-19 щеплено 4 390 людей. Відтак, кількість українців, які повністю імунізовані проти коронавірусу зросла до 360 452.

За 20 червня 2021 року було зроблено на 21 213 щеплень менше, ніж за попередню добу. Найбільшу кількість щеплень за вчора провели у Луганській області – 740 щеплень.

Вакцинацію проводили:

56 мобільних бригад;

у 185 пунктах щеплення;

та у 24 центрах вакцинації.

За весь період вакцинальної кампанії найбільше щеплень зробили у м. Києві – 261 107.

Розподіл вакцин для імунізації українців:

Covishield (AstraZeneca) – 487 183,

Coronavac – 460 393,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 421 611,

AstraZeneca – 356 465,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

Усього з початку кампанії з вакцинації здійснено 2 086 492 щеплення. Вакциновані 1 726 042 особи, з них отримали першу дозу – 1 726 040, завершили вакцинацію – 360 452.

Кількість щеплень в регіонах / Інфографіка МОЗ

Новини про коронавірус у світі 21 червня

Ситуація з захворюваністю у світі

Джерело: РНБО України

Нині у світі зафіксували понад 178 мільйонів випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, жертвами недуги стали щонайменше 3 864 889 з них. Водночас видужали – понад 116 мільйонів інфікованих.

Станом на 21 червня активними хворими на COVID-19 є понад 58 мільйонів людей у всьому світі, вони продовжують лікуватись.

У мережі показали жахливу ситуацію в лікарнях Петербурга

Джерело: телеграм-канал "ДТП і НС Санкт-Петербург"

У мережі оприлюднили жахливі кадри з ковідного відділення однієї з лікарень Санкт-Петербурга. Судячи з відео, ситуація критична, а місць для всіх хворих не вистачає.

Автор відео заявив, що місця в палатах для пацієнтів закінчилися. Саме тому російські лікарі розміщують деяких хворих на матрацах просто на підлозі в коридорах.

Хворі на COVID-19 лежать на підлозі у лікарні Петербурга: дивіться відео "Дельта плюс": в Індії циркулює новий вид штаму коронавірусу

Джерело: The Hindustan Times

В індійському штаті Махараштра виявили новий варіант штаму коронавірусу, який отримав назву "Дельта плюс". Епідеміологи та генетики наразі намагаються зрозуміти, чи є новий варіант домінантним.

Офіційно епідеміологи зареєстрували близько 20 випадків нового варіанту штаму коронавірусу в 4 районах штату Махараштра: Сіндхудург, Ратнагірі, Палгаре і Джалгаон.

Одна з мутацій, E484Q, аналогічна E484K, виявленої раніше в "бразильському" і "південноафриканському" варіантах. Інша мутація, L452R, також була зафіксована в "каліфорнійському" штамі.

Чому коронавірус мутує? Віруси, особливо РНК-віруси, постійно мутують. SARS CoV-2 є РНК-вірусом – це ніщо інше, як сукупність генетичного матеріалу всередині білкової оболонки. А тому, як тільки вірус РНК вступає в контакт з господарем, то починає створювати нові копії себе, які, відповідно, продовжують інфікувати інші клітини.

У Польщі почали вакцинувати безпритульних

Джерело: "Польське радіо"

Польська влада взялася за вакцинацію проти коронавірусу осіб без постійного місця проживання. Їм робитимуть щеплення вакциною Johnson & Johnson. Для вакцинації однієї людини потрібна лише одна доза цього препарату. Ще одна перевага цієї вакцини – можливість зберігати у звичайному холодильнику.

Дослідження про коронавірус

Сканування мозку показало, чому від коронавірусу зникає нюх і смак

Джерело: MedRxiv

Науковці з Оксфордського університету встановили, що у людей, які перенесли коронавірус, зменшилася кількість сірої речовини в ділянках мозку, що відповідають за розпізнавання запахів і смаків.

Експерти проаналізували дані 782 пацієнтів, які пройшли сканування мозку до інфікування та після.

Коли науковці порівняли дані до і після хвороби, то виявили, що навіть у тих людей, які перенесли хворобу в легкій формі, помітно зменшилася кількість сірої речовини:

у лівій парагіппокампальній звивині;

лівій орбітофронтальній корі;

та лівій острівцевій корі.

Саме ці ділянки відповідають за розпізнавання смаків і запахів.