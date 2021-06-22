Новини про коронавірус в Україні

За добу госпіталізували більше COVID-хворих, ніж виявили

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби в Україні зареєстрували 296 випадків коронавірусної хвороби, серед хворих 22 дитини та 2 медпрацівники. До лікарень госпіталізували 318 хворих. Ще 21 пацієнт помер, натомість одужали 829 людей.

Днем раніше Новини про коронавірус 21 червня: критична ситуація в Петербурзі, чому зникає нюх

Впродовж 21 червня Україні провели 17 429 тестувань на коронавірус. 11 881 з них методом ПЛР, 1 448 – методом ІФА, а решта 4 100 – досліджень експрес-тестами на антиген.

За весь час пандемії в Україні: виявили – 2 230 142 інфікованих;

одужали – 2 152 969 хворих;

померли – 52 053 пацієнти;

проведено ПЛР-тестувань – 10 690 896.

Добовий приріст захворюваності в регіонах

Київ – 87 випадків;

Вінницька область – 2 випадки;

Волинська область – 9 випадків;

Дніпропетровська область – 14 випадків;

Житомирська область – 3 випадки;

Запорізька область – 30 випадків;

Київська область – 3 випадки;

Кіровоградська область – 2 випадки;

Луганська область – 3 випадки;

Львівська область – 14 випадків;

Миколаївська область – 18 випадків;

Одеська область – 17 випадків;

Полтавська область – 14 випадків;

Рівненська область – 5 випадків;

Сумська область – 11 випадків;

Тернопільська область – 5 випадків;

Харківська область – 6 випадків;

Херсонська область – 7 випадків;

Хмельницька область – 6 випадків;

Черкаська область – 3 випадки;

Чернівецька область – 18 випадків;

Чернігівська область – 19 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Дві області України не відповідають показникам зеленої зони

Джерело: МОЗ

За даними Міністерства охорони здоров'я 2 області України не відповідають показникам зеленої зони карантину. Все через те, що там рівень охоплення тестуванням нижчий, ніж має бути.

Увага! Показник тестування повинен бути більш ніж 300 на 100 тисяч жителів.

Так, показник тестувань за минулу добу не відповідає нормі в:

Івано-Франківській області – 282 на 100 тисяч;

Києві – 291 на 100 тисяч.

Крім того, в Києві рівень захворюваності перевищує показник менш як 75 на 100 тисяч населення. Він становить 86. Однак в таблиці це не позначено жодним кольором (зокрема, і зеленим).

Що робити, якщо пропустили другу дозу вакцини

Джерело: МОЗ

Обставини можуть скластися так, що людина не матиме змоги зробити щеплення другою дозою вакцини проти коронавірусу у належні терміни. В такому разі укол можна зробити пізніше або раніше – залежно від вакцини.

У МОЗ нагадали, що щеплення другою дозою вакцини варто робити у рекомендовані терміни. А саме:

Comirnaty (Pfizer / BioNTech) – між дозами має минути від 21 до 28 днів.

CoronaVac (Sinovac Biotech) – 28 днів між уколами.

Covishield і SKBio (AstraZeneca) – бажано, щоб від 1 до 2 дози пройшло 12 тижнів.

Що робити, якщо не вдається зробити другий укол вчасно

Уведення другої дози можна зробити:

Для вакцин від Sinovac Biotech та AstraZeneca – на 7 днів раніше рекомендованого інтервалу.

Для вакцини від Pfizer-BioNTech – треба робити другий укол саме в період між 21 та 28 днем після першого. Але якщо зробити другий укол раніше або пізніше, людину таки вважатимуть повністю вакцинованою.

Зверніть увагу: найпізніший термін введення другої дози вакцини проти COVID-19 наразі не визначено. Це означає, що другий укол, навіть якщо людина його пропустила, треба зробити за першої ж нагоди.

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 21 червня

Ситуація з захворюваністю у світі

Джерело: РНБО України

Нині у світі зафіксували понад 178 мільйонів випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, жертвами недуги стали щонайменше 3 871 817 з них. Водночас видужали – понад 116 мільйонів інфікованих.

Станом на 22 червня активними хворими на COVID-19 є близько 58 мільйонів людей у всьому світі, вони продовжують лікуватись.

Грузія скасувала комендантську годину, дозволили бути без маски на вулиці

Джерело: "Ехо Кавказу"

Грузинська влада скасовує у країні комендантську годину. Відповідне рішення набуде чинності вже з 1 липня. Також скасували обов'язкове носіння маски на вулицях. Втім, у приміщеннях та громадському транспорті й досі потрібно дотримуватися цього.

Станом на 22 червня у Грузії підтвердили випадків 360 055 випадків COVID-19. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 5 199 людей.

Туреччина також йде на послаблення карантину

Джерело: АА

У Туреччині з 1 липня скасують комендантську годину. Також відійдуть у минуле обмеження на міжміські поїздки та пересування у міському громадському транспорті. Послабленню карантину посприяла стабілізація захворюваності в країні.

Станом на 22 червня в країні коронавірус діагностували у більше ніж 5 мільйонів людей, з них померли понад 49 тисяч. Водночас одужали більше ніж 5 мільйонів пацієнтів.

На Філіппінах планують ув'язнювати антивакцинаторів

Джерело: CNN

Президент Філіппін пригрозив жорстким покаранням людям, що відмовляються від вакцинації проти коронавірусу. Родріго Дутерте вважає, що таких людей слід ув'язнювати.

Представники міністерства охорони здоров'я – не такі категоричні, як президент. Вони закликають людей вакцинуватись, проте наголошують, що це – добровільно.

Зазначимо, що станом на 20 червня на Філіппінах вакцинували 2,1 мільйона людей зі 110 мільйонів населення.

Дослідження про коронавірус

Антиковідна плазма вдвічі збільшує рівень виживання у пацієнтів з раком

Джерело: JAMA

Вчені називають цей метод "терапією пасивними антитілами", оскільки хворий отримує зовнішні антитіла, а не генерує імунну відповідь самостійно, як після вакцинації.

Дослідники вивчили дані 966 пацієнтів з лейкозом, лімфомою і множинною мієломою, які були госпіталізовані з березня минулого року по січень 2021 року з тяжким перебігом COVID-19. З них 143 людини отримували реконвалесцентну плазму, інші 823 – тільки стандартне лікування.

Важливо! Результати дослідження підтвердили, що лікування із застосуванням плазми може допомогти не тільки хворим з COVID-19 з раком крові, у яких порушена імунна система, а й пацієнтам з іншими захворюваннями, при яких ослаблені реакції антитіл.