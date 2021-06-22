Новини про коронавірус в Україні
За добу госпіталізували більше COVID-хворих, ніж виявили
Джерело: МОЗ
Впродовж минулої доби в Україні зареєстрували 296 випадків коронавірусної хвороби, серед хворих 22 дитини та 2 медпрацівники. До лікарень госпіталізували 318 хворих. Ще 21 пацієнт помер, натомість одужали 829 людей.
Днем раніше Новини про коронавірус 21 червня: критична ситуація в Петербурзі, чому зникає нюх
Впродовж 21 червня Україні провели 17 429 тестувань на коронавірус. 11 881 з них методом ПЛР, 1 448 – методом ІФА, а решта 4 100 – досліджень експрес-тестами на антиген.
Добовий приріст захворюваності в регіонах
- Київ – 87 випадків;
- Вінницька область – 2 випадки;
- Волинська область – 9 випадків;
- Дніпропетровська область – 14 випадків;
- Житомирська область – 3 випадки;
- Запорізька область – 30 випадків;
- Київська область – 3 випадки;
- Кіровоградська область – 2 випадки;
- Луганська область – 3 випадки;
- Львівська область – 14 випадків;
- Миколаївська область – 18 випадків;
- Одеська область – 17 випадків;
- Полтавська область – 14 випадків;
- Рівненська область – 5 випадків;
- Сумська область – 11 випадків;
- Тернопільська область – 5 випадків;
- Харківська область – 6 випадків;
- Херсонська область – 7 випадків;
- Хмельницька область – 6 випадків;
- Черкаська область – 3 випадки;
- Чернівецька область – 18 випадків;
- Чернігівська область – 19 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Дві області України не відповідають показникам зеленої зони
Джерело: МОЗ
За даними Міністерства охорони здоров'я 2 області України не відповідають показникам зеленої зони карантину. Все через те, що там рівень охоплення тестуванням нижчий, ніж має бути.
Так, показник тестувань за минулу добу не відповідає нормі в:
- Івано-Франківській області – 282 на 100 тисяч;
- Києві – 291 на 100 тисяч.
Крім того, в Києві рівень захворюваності перевищує показник менш як 75 на 100 тисяч населення. Він становить 86. Однак в таблиці це не позначено жодним кольором (зокрема, і зеленим).
Що робити, якщо пропустили другу дозу вакцини
Джерело: МОЗ
Обставини можуть скластися так, що людина не матиме змоги зробити щеплення другою дозою вакцини проти коронавірусу у належні терміни. В такому разі укол можна зробити пізніше або раніше – залежно від вакцини.
У МОЗ нагадали, що щеплення другою дозою вакцини варто робити у рекомендовані терміни. А саме:
- Comirnaty (Pfizer / BioNTech) – між дозами має минути від 21 до 28 днів.
- CoronaVac (Sinovac Biotech) – 28 днів між уколами.
- Covishield і SKBio (AstraZeneca) – бажано, щоб від 1 до 2 дози пройшло 12 тижнів.
Що робити, якщо не вдається зробити другий укол вчасно
Уведення другої дози можна зробити:
- Для вакцин від Sinovac Biotech та AstraZeneca – на 7 днів раніше рекомендованого інтервалу.
- Для вакцини від Pfizer-BioNTech – треба робити другий укол саме в період між 21 та 28 днем після першого. Але якщо зробити другий укол раніше або пізніше, людину таки вважатимуть повністю вакцинованою.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Новини про коронавірус у світі 21 червня
Ситуація з захворюваністю у світі
Джерело: РНБО України
Нині у світі зафіксували понад 178 мільйонів випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, жертвами недуги стали щонайменше 3 871 817 з них. Водночас видужали – понад 116 мільйонів інфікованих.
Станом на 22 червня активними хворими на COVID-19 є близько 58 мільйонів людей у всьому світі, вони продовжують лікуватись.
Грузія скасувала комендантську годину, дозволили бути без маски на вулиці
Джерело: "Ехо Кавказу"
Грузинська влада скасовує у країні комендантську годину. Відповідне рішення набуде чинності вже з 1 липня. Також скасували обов'язкове носіння маски на вулицях. Втім, у приміщеннях та громадському транспорті й досі потрібно дотримуватися цього.
Станом на 22 червня у Грузії підтвердили випадків 360 055 випадків COVID-19. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 5 199 людей.
Туреччина також йде на послаблення карантину
Джерело: АА
У Туреччині з 1 липня скасують комендантську годину. Також відійдуть у минуле обмеження на міжміські поїздки та пересування у міському громадському транспорті. Послабленню карантину посприяла стабілізація захворюваності в країні.
Станом на 22 червня в країні коронавірус діагностували у більше ніж 5 мільйонів людей, з них померли понад 49 тисяч. Водночас одужали більше ніж 5 мільйонів пацієнтів.
На Філіппінах планують ув'язнювати антивакцинаторів
Джерело: CNN
Президент Філіппін пригрозив жорстким покаранням людям, що відмовляються від вакцинації проти коронавірусу. Родріго Дутерте вважає, що таких людей слід ув'язнювати.
Представники міністерства охорони здоров'я – не такі категоричні, як президент. Вони закликають людей вакцинуватись, проте наголошують, що це – добровільно.
Зазначимо, що станом на 20 червня на Філіппінах вакцинували 2,1 мільйона людей зі 110 мільйонів населення.
Дослідження про коронавірус
Антиковідна плазма вдвічі збільшує рівень виживання у пацієнтів з раком
Джерело: JAMA
Вчені називають цей метод "терапією пасивними антитілами", оскільки хворий отримує зовнішні антитіла, а не генерує імунну відповідь самостійно, як після вакцинації.
Дослідники вивчили дані 966 пацієнтів з лейкозом, лімфомою і множинною мієломою, які були госпіталізовані з березня минулого року по січень 2021 року з тяжким перебігом COVID-19. З них 143 людини отримували реконвалесцентну плазму, інші 823 – тільки стандартне лікування.