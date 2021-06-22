Новини про коронавірус в Україні

За добу госпіталізували більше COVID-хворих, ніж виявили

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби в Україні зареєстрували 296 випадків коронавірусної хвороби, серед хворих 22 дитини та 2 медпрацівники.  До лікарень госпіталізували 318 хворих. Ще 21 пацієнт помер, натомість одужали 829 людей.

Днем раніше Новини про коронавірус 21 червня: критична ситуація в Петербурзі, чому зникає нюх

Впродовж 21 червня Україні провели 17 429 тестувань на коронавірус. 11 881 з них методом ПЛР, 1 448 – методом ІФА, а решта 4 100 – досліджень експрес-тестами на антиген.

Добовий приріст захворюваності в регіонах

  • Київ – 87 випадків;
  • Вінницька область – 2 випадки;
  • Волинська область – 9 випадків;
  • Дніпропетровська область – 14 випадків;
  • Житомирська область – 3 випадки;
  • Запорізька область – 30 випадків;
  • Київська область – 3 випадки;
  • Кіровоградська область – 2 випадки;
  • Луганська область – 3 випадки;
  • Львівська область – 14 випадків;
  • Миколаївська область – 18 випадків;
  • Одеська область – 17 випадків;
  • Полтавська область – 14 випадків;
  • Рівненська область – 5 випадків;
  • Сумська область – 11 випадків;
  • Тернопільська область – 5 випадків;
  • Харківська область – 6 випадків;
  • Херсонська область – 7 випадків;
  • Хмельницька область – 6 випадків;
  • Черкаська область – 3 випадки;
  • Чернівецька область – 18 випадків;
  • Чернігівська область – 19 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Дві області України не відповідають показникам зеленої зони 

Джерело: МОЗ

За даними Міністерства охорони здоров'я 2 області України не відповідають показникам зеленої зони карантину. Все через те, що там рівень охоплення тестуванням нижчий, ніж має бути. 

Так, показник тестувань за минулу добу не відповідає нормі в:

  • Івано-Франківській області – 282 на 100 тисяч;
  • Києві – 291 на 100 тисяч.

Крім того, в Києві рівень захворюваності перевищує показник менш як 75 на 100 тисяч населення. Він становить 86. Однак в таблиці це не позначено жодним кольором (зокрема, і зеленим).

Що робити, якщо пропустили другу дозу вакцини

Джерело: МОЗ

Обставини можуть скластися так, що людина не матиме змоги зробити щеплення другою дозою вакцини проти коронавірусу у належні терміни. В такому разі укол можна зробити пізніше або раніше – залежно від вакцини.

У МОЗ нагадали, що щеплення другою дозою вакцини варто робити у рекомендовані терміни. А саме:

  • Comirnaty (Pfizer / BioNTech) – між дозами має минути від 21 до 28 днів.
  • CoronaVac (Sinovac Biotech) – 28 днів між уколами.
  • Covishield і SKBio (AstraZeneca) – бажано, щоб від 1 до 2 дози пройшло 12 тижнів.

Що робити, якщо не вдається зробити другий укол вчасно

Уведення другої дози можна зробити:

  • Для вакцин від Sinovac Biotech та AstraZeneca – на 7 днів раніше рекомендованого інтервалу.
  • Для вакцини від Pfizer-BioNTech – треба робити другий укол саме в період між 21 та 28 днем після першого. Але якщо зробити другий укол раніше або пізніше, людину таки вважатимуть повністю вакцинованою.

Вакцини

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 21 червня

Ситуація з захворюваністю у світі

Джерело: РНБО України

Нині у світі зафіксували понад 178 мільйонів випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, жертвами недуги стали щонайменше 3 871 817 з них. Водночас видужали – понад 116 мільйонів інфікованих.

Станом на 22 червня активними хворими на COVID-19 є близько 58 мільйонів людей у всьому світі, вони продовжують лікуватись.

Грузія скасувала комендантську годину, дозволили бути без маски на вулиці

Джерело: "Ехо Кавказу"

Грузинська влада скасовує у країні комендантську годину. Відповідне рішення набуде чинності вже з 1 липня. Також скасували обов'язкове носіння маски на вулицях. Втім, у приміщеннях та громадському транспорті й досі потрібно дотримуватися цього.

Станом на 22 червня у Грузії підтвердили випадків 360 055 випадків COVID-19. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 5 199 людей.

Туреччина також йде на послаблення карантину

Джерело: АА

У Туреччині з 1 липня скасують комендантську годину. Також відійдуть у минуле обмеження на міжміські поїздки та пересування у міському громадському транспорті. Послабленню карантину посприяла стабілізація захворюваності в країні.  

Станом на 22 червня в країні коронавірус діагностували у більше ніж 5 мільйонів людей, з них померли понад 49 тисяч. Водночас одужали більше ніж 5 мільйонів пацієнтів.

На Філіппінах планують ув'язнювати антивакцинаторів

Джерело: CNN

Президент Філіппін пригрозив жорстким покаранням людям, що відмовляються від вакцинації проти коронавірусу. Родріго Дутерте вважає, що таких людей слід ув'язнювати.

Представники міністерства охорони здоров'я – не такі категоричні, як президент. Вони закликають людей вакцинуватись, проте наголошують, що це – добровільно.

Зазначимо, що станом на 20 червня на Філіппінах вакцинували 2,1 мільйона людей зі 110 мільйонів населення.

Дослідження про коронавірус

Антиковідна плазма вдвічі збільшує рівень виживання у пацієнтів з раком

Джерело: JAMA

Вчені називають цей метод "терапією пасивними антитілами", оскільки хворий отримує зовнішні антитіла, а не генерує імунну відповідь самостійно, як після вакцинації.

Дослідники вивчили дані 966 пацієнтів з лейкозом, лімфомою і множинною мієломою, які були госпіталізовані з березня минулого року по січень 2021 року з тяжким перебігом COVID-19. З них 143 людини отримували реконвалесцентну плазму, інші 823 – тільки стандартне лікування.