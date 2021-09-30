Новини про коронавірус в Україні 29 вересня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Станом на 29 вересня, в Україні зафіксували 9 666 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Серед нових хворих побільшало дітей – за добу захворіли 953. Також ще 204 медпрацівників захворіли.

До лікарень госпіталізували 2 855 хворих або людей з підозрою на наявність хвороби. На жаль, ще 217 інфікованих – померли. Натомість вдалося побороти недугу 3 281 особі.

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Темпи тестування

За добу зробили понад 92, 8 тисяч тестів, зокрема:

методом ПЛР – 42 132 особи;

методом ІФА – 10 973 особи;

експрес-тестами – 39 724 особи.

Всього провели 12 783 263 ПЛР-тестувань.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 583 випадки;

Вінницька область – 200 випадків;

Волинська область – 214 випадків;

Дніпропетровська область – 787 випадків;

Донецька область – 699 випадків;

Житомирська область – 253 випадки;

Закарпатська область – 95 випадків;

Запорізька область – 592 випадки;

Івано-Франківська область – 234 випадки;

Київська область – 325 випадків;

Кіровоградська область – 51 випадок;

Луганська область – 525 випадків;

Львівська область – 458 випадків;

Миколаївська область – 222 випадки;

Одеська область – 662 випадки;

Полтавська область – 231 випадок;

Рівненська область – 405 випадків;

Сумська область – 368 випадків;

Тернопільська область – 201 випадок;

Харківська область – 976 випадків;

Херсонська область – 349 випадків;

Хмельницька область – 447 випадків;

Черкаська область – 297 випадків;

Чернівецька область – 421 випадок;

Чернігівська область – 71 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії: За весь час пандемії на території Україні виявили 2 411 622 хворих на коронавірус. 2 251 352 інфікований вже одужав. Але, на жаль, хвороба забрала життя 56 080 пацієнтів.

Темпи вакцинації проти коронавірусу

За минулу добу 28 вересня 2021 року вакцинували проти коронавірусу 132 246 людей. Одну дозу отримали 75 188 людей, повністю імунізовані – 57 058 людей.

Протягом доби працювали:

897 мобільних бригад,

3 063 пункти щеплення;

345 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії імунізували 6 926 719 людей, з них отримали одну дозу – 6 926 717 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 565 270 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом провели 12 491 987 щеплень.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

У НАН прогнозують 10 тисяч випадків коронавірусу щодоби

Джерело: НАН

Вчені Національної академії наук спрогнозували, як поширюватиметься коронавірус в Україні на початку жовтня 2021 року. Кількість нових інфікувань перевищить 10 тисяч випадків.

Згідно з детальним прогнозом, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 8 100 (SEIR_U), 8326 (Prophet) протягом тижня 29 вересня – 5 жовтня 2021 року.

Кількість позитивних тестів на коронавірус та нові госпіталізації зростають одночасно з темпами, до 70% і до 50% відповідно.

Науковці пояснили, що такі темпи зростання значно вищі за максимуми, досягнуті під час попередніх хвиль, коли випадки хвороби та позитивні тести ніколи не зростали з тижневим темпом вище 40%, а нові госпіталізації – з тижневим темпом вище 30%.

Наразі найзагрозливішою є ситуація у Чернівецькій області, де кількість зайнятих ліжок зрівнялася з рівнем минулого піку. Суттєво ускладнилася ситуація у багатьох регіонах Півдня та Сходу країни, особливо у Харківській і Луганській областях.

Два регіони України не відповідають показникам жовтої зони

Джерело: МОЗ

Нині Україна перебуває в жовтій зоні карантину. Але станом на 29 вересня дві області України мають показники помаранчевої зони. Мовиться про Донецьку та Чернівецьку області.

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У МОЗ назвали умову, яка дозволяє освітянам та чиновникам уникнути вакцинації

Джерело: Федерація профспілок України

Міністерство охорони здоров'я України підготувало доопрацьований проєкт наказу про Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням.

Згідно з документом, на період дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів, вакцинації проти гострої респіраторної хвороби COVID-19 підлягають:

працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів.

працівники місцевих державних адміністрацій.

працівники закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальні, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

У порівнянні з першою редакцією документу останній пункт доповнений працівниками закладів вищої освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ.

Крім того, документ доповнений пунктом, згідно з яким, вакцинація обов'язкова "в разі відсутності абсолютних медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень".

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Чітке пояснення типів вакцин проти COVID-19, які використовують в Україні

Джерело: МОЗ

Вакцини, якими проводять щеплення проти коронавірусу в Україні, схвалені ВООЗ для екстреного застосування. Усі вони захищають від важкого перебігу, ускладнень та смерті у випадку інфікування. У МОЗ пояснили типи вакцин та принцип їх дії.

Векторна – використовує модифікований вірус (вектор), у який вмонтована "інструкція" для виготовлення шиповидного білка SARS-CoV-2, вектор доставляє її в клітину. Імунна система розпізнає антигени й у відповідь виробляє антитіла на Т-клітини. Так вакцина формує імунітет. Інактивована – містить у складі вбитий вірус. Організм реагує на нього й таким чином формує імунітет. мРНК–вакцина – містить молекули мРНК, яка кодує шипоподібний білок коронавірусу. Потрапляє в клітини людини та надає їм інструкцію, як створити цей білок. Імунна система розпізнає, що цей білок не належить людині та виробляє антитіла до нього. Тож, організм вчиться, як захиститися від справжнього вірусу.

Чим відрізняються вакцини проти коронавірусу / Інфографіка МОЗ

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Новини про коронавірус у світі 29 вересня

Статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 29 вересня у світі виявили понад 232,8 мільйона хворих на коронавірус, більш ніж 4,7 мільйона з яких, на жаль, померли.

Найбільше інфікованих від початку пандемії виявили у США – понад 43 мільйона. Загалом COVID-19 забрав життя понад 693 тисячі американців.

Італія запровадила нові правила на гірськолижних курортах

Джерело: ANSA

Доломітові Альпи в Італії – один з найпопулярніших гірськолижних регіонів серед туристів. Цьогоріч країна вводить нові правила допуску на зимові курорти.

Тепер у всіх відпочивальників вимагатимуть сертифікат вакцинації – Green Pass. При цьому обмежать дозволену кількість пасажирів на підіймачах.

За даними Worldometer, станом на 28 вересня 2021 року в Італії виявлено 4 662 087 випадків зараження коронавірусом, з них 130 742 летальних.

У Росії новий рекорд добової смертності від коронавірусу

Джерело: стопкоронавирус.рф

Станом на 29 вересня у Росії зареєстрували 7 487 138 хворих на коронавірус. За минулу добу виявили 22 430 випадків інфікувань.

Найбільше нових хворих в Москві (+3004 осіб), Петербурзі (+1933), Підмосков'ї (+1223), Самарській (+590) та Воронезькій областях (+562).

За минулу добу внаслідок коронавірусу у Росії померло 857 людей. Це новий добовий рекорд з початку пандемії. Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 206 388.

Швеція скасувала більшість обмежень проти COVID-19

Джерело: The Local

Швеція з 29 вересня скасувала більшість обмежень та рекомендацій, які стосуються COVID-19. Правила передбачали, що заклади, де подають страви та напої, повинні вживати заходів для уникнення скупчення людей.

Скасували й обмеження щодо проведення заходів. На закритих – дозволяли перебувати не більше, ніж 300 учасникам, а на відкритих заходах – не більше, ніж 3 тисячам.

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Дослідження про коронавірус

Хто має найбільший ризик важкого перебігу коронавірусу навіть після вакцинації

Джерело: BMJ

Вакцинація не гарантує стовідсоткового захисту ні від зараження, ні від тяжкого перебігу COVID-19, але значно знижує їхній ризик. Вченим вдалося знайти ключові групи пацієнтів з підвищеним ризиком госпіталізації навіть після отримання двох доз щеплення.

Найвищий ризик важкого перебігу, потреби госпіталізації та смертності виявився:

у пацієнтів з синдромом Дауна – люди з цим захворюванням потрапляють до лікарень і вмирають в 12,7 раза частіше;

у людей, які перенесли пересадку нирки (збільшення в 8,1 раза);

які страждають серповидно-клітинною анемією (7,7 раза);

які отримують хімієтерапія (4,3 раза);

з ВІЛ / СНІД (3,3 раза);

люди з порушеннями здатності до навчання мають восьмикратний ризик смертності від COVID-19.

37% людей можуть мати симптоми COVID-19 ще пів року після хвороби

Джерело: The Guardian

У дослідженні брали участь 270 тисяч людей різного віку, які перехворіли на коронавірус в США.

Результати дослідження показали, що у 37% пацієнтів був хоча б один тривалий симптом COVID-19, який діагностували через 3 – 6 місяців після зараження.

Найбільш частими симптомами були:

проблеми з диханням;

абдомінальні симптоми (ті, що стосуються черева);

утома;

біль;

занепокоєння;

депресія.

Увага! За словами дослідників, у багатьох пацієнтів був більш ніж один тривалий симптом коронавірусу.

У 36% перехворілих на COVID-19 не виробляються антитіла

Джерело: Голос Америки

У 36% людей, які перехворіли на коронавірус, не виробились антитіла до хвороби. Про це свідчать результати дослідження Центрів США з контролю над захворюваннями.

Натомість після вакцинації препаратами Pfizer або Moderna антитіла виробляються у всіх щеплених. Окрім людей з імунними захворюваннями.

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