МОЗ утилізує партію Pfizer, різкий стрибок COVID-19 в Україні: новини про коронавірус 30 вересня

11,7 тисячі хворих за добу в Україні: ситуація з COVID-19 різко погіршилась. МОЗ утилізує 34 тисячі вакцин Pfizer. Виявили 5 специфічних мутацій штаму Дельта. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 30 вересня.

Новини про коронавірус в Україні 30 вересня

11,7 тисячі хворих за добу в Україні: ситуація з COVID-19 різко погіршилась

Джерело: МОЗ

За минулу добу в Україні виявили 11 757 випадків зараження коронавірусом. До лікарень госпіталізували 2 556 людей з вираженими симптомами коронавірусної хвороби. Від ускладнень коронавірусу померли 194 пацієнти. Натомість одужали – 3 839 хворих.

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За добу лабораторії здійснили 93 356 тестів на виявлення інфекції:

методом ПЛР – 46 604,

методом ІФА – 10 626,

експрес-тестами – 36 126,

Загальна статистика COVID-19 в Україні

Від початку пандемії в країні офіційно зареєстрували 2 423 379 випадки захворювання на коронавірусну хворобу.

Станом на 30 вересня одужала 2 255 191 людина. Втім, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 56 274 мешканців країни.

Статистика COVID-19 в регіонах за добу:

Київ – 563 випадки;

Вінницька область – 208 випадків;

Волинська область – 276 випадків;

Дніпропетровська область – 926 випадків;

Донецька область – 739 випадків;

Житомирська область – 560 випадків;

Закарпатська область – 97 випадків;

Запорізька область – 632 випадки;

Івано-Франківська область – 368 випадків;

Київська область – 291 випадок;

Кіровоградська область – 79 випадків;

Луганська область – 387 випадків;

Львівська область – 927 випадків;

Миколаївська область – 227 випадки;

Одеська область – 752 випадки;

Полтавська область – 240 випадків;

Рівненська область – 422 випадки;

Сумська область – 455 випадків;

Тернопільська область – 434 випадки;

Харківська область – 1087 випадків;

Херсонська область – 429 випадків;

Хмельницька область – 483 випадки;

Черкаська область – 283 випадки;

Чернівецька область – 455 випадків;

Чернігівська область – 437 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика вакцинації: понад 7 мільйонів українців вакциновані першою дозою

Впродовж доби проти коронавірусу вакцинували 26 003 людини. Першу дозу отримали 73 816 людей, завершили імунізацію, тобто отримали другу дозу – 52 187 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 000 535 людей:

з них отримали першу дозу – 7 000 533 людини,

повністю імунізовані, тобто отримали дві дози – 5 617 457 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом в країні провели 12 617 990 щеплень.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

МОЗ утилізує 34 тисячі вакцин Pfizer: причина не у терміні придатності

Джерело: Укрінформ

Міністерство охорони здоров'я утилізує 34 тисячі доз вакцини Pfizer. У відомстві пояснили, що у цієї партії вакцини були порушені умови зберігання. У МОЗ не можуть допустити в обіг вакцину, де був порушений температурний режим. Нині триває судовий процес між постачальником і логістом.

Ми не забороняємо вакцинувати підлітків, але пріоритет – група 18+, – Ляшко

Джерело: Укрінформ

Віктор Ляшко заявив, що у МОЗ нема заборони на вакцинацію підлітків від 12 років. Водночас їхнє масове щеплення наразі не проводять. 80% смертей від коронавірусу в Україні припадає на людей у віці від 60 років. Водночас Ляшко наголосив, що вакцина від Pfizer призначена для вакцинації підлітків 12+.

В Україні зменшилася кількість записів на вакцинацію проти коронавірусу

Джерело: 24 канал

У вересні кількість онлайн записів на вакцинацію впала на 14% в порівнянні з серпнем – із 330 700 до 268 400 записів. Нині на вакцинацію онлайн в середньому записується 7 тисяч людей щодня.

Новини про коронавірус у світі 30 вересня

Поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 30 вересня у світі виявили понад 233 мільйона випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Щонайменше 4,7 мільйона інфікованих, на жаль, померли.

Найбільше хворих від початку пандемії виявили у США – понад 43 мільйона. Загалом COVID-19 забрав життя понад 695 тисяч американців.

В Росії критична ситуація з COVID-19: померла рекордна кількість людей

Джерело: Интерфакс

Добовий приріст хворих на коронавірус в Росії склав 23 888 випадків – це максимальна кількість з кінця липня, кількість смертей внаслідок ускладнень хвороби рекордна – померли 867 пацієнтів.

Днем раніше Групи найважчого перебігу хвороби, різкий стрибок в Україні:новини про коронавірус

Дослідження та розробки

Менше ніж офіційно заявлена: дослідження ефективності вакцини AstraZeneca

Джерело: The Hindu

У ході нового масштабного дослідження вакцина проти коронавірусу Vaxzevria підтвердила свою ефективність проти симптоматичного перебігу хвороби. Крім того, у жодного з учасників дослідження не було істотних побічних ефектів. Вакцина Vaxzevria компанії AstraZeneca показала 74% ефективність в запобіганні появи симптомів коронавірусу. У групі людей віку 65+ років її ефективність виявилася 83,5%.

Який тип діабету найнебезпечніший при коронавірусі

Джерело: EurekAlert!