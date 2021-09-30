МОЗ утилізує партію Pfizer, різкий стрибок COVID-19 в Україні: новини про коронавірус 30 вересня
Джерело:24 канал
11,7 тисячі хворих за добу в Україні: ситуація з COVID-19 різко погіршилась. МОЗ утилізує 34 тисячі вакцин Pfizer. Виявили 5 специфічних мутацій штаму Дельта. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 30 вересня.
Новини про коронавірус в Україні 30 вересня
11,7 тисячі хворих за добу в Україні: ситуація з COVID-19 різко погіршилась
Джерело: МОЗ
За минулу добу в Україні виявили 11 757 випадків зараження коронавірусом. До лікарень госпіталізували 2 556 людей з вираженими симптомами коронавірусної хвороби. Від ускладнень коронавірусу померли 194 пацієнти. Натомість одужали – 3 839 хворих.
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За добу лабораторії здійснили 93 356 тестів на виявлення інфекції:
- методом ПЛР – 46 604,
- методом ІФА – 10 626,
- експрес-тестами – 36 126,
Загальна статистика COVID-19 в Україні
Від початку пандемії в країні офіційно зареєстрували 2 423 379 випадки захворювання на коронавірусну хворобу.
Станом на 30 вересня одужала 2 255 191 людина. Втім, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 56 274 мешканців країни.
Статистика COVID-19 в регіонах за добу:
- Київ – 563 випадки;
- Вінницька область – 208 випадків;
- Волинська область – 276 випадків;
- Дніпропетровська область – 926 випадків;
- Донецька область – 739 випадків;
- Житомирська область – 560 випадків;
- Закарпатська область – 97 випадків;
- Запорізька область – 632 випадки;
- Івано-Франківська область – 368 випадків;
- Київська область – 291 випадок;
- Кіровоградська область – 79 випадків;
- Луганська область – 387 випадків;
- Львівська область – 927 випадків;
- Миколаївська область – 227 випадки;
- Одеська область – 752 випадки;
- Полтавська область – 240 випадків;
- Рівненська область – 422 випадки;
- Сумська область – 455 випадків;
- Тернопільська область – 434 випадки;
- Харківська область – 1087 випадків;
- Херсонська область – 429 випадків;
- Хмельницька область – 483 випадки;
- Черкаська область – 283 випадки;
- Чернівецька область – 455 випадків;
- Чернігівська область – 437 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Статистика вакцинації: понад 7 мільйонів українців вакциновані першою дозою
Впродовж доби проти коронавірусу вакцинували 26 003 людини. Першу дозу отримали 73 816 людей, завершили імунізацію, тобто отримали другу дозу – 52 187 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 000 535 людей:
- з них отримали першу дозу – 7 000 533 людини,
- повністю імунізовані, тобто отримали дві дози – 5 617 457 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом в країні провели 12 617 990 щеплень.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
МОЗ утилізує 34 тисячі вакцин Pfizer: причина не у терміні придатності
Джерело: Укрінформ
Міністерство охорони здоров'я утилізує 34 тисячі доз вакцини Pfizer. У відомстві пояснили, що у цієї партії вакцини були порушені умови зберігання. У МОЗ не можуть допустити в обіг вакцину, де був порушений температурний режим. Нині триває судовий процес між постачальником і логістом.
Ми не забороняємо вакцинувати підлітків, але пріоритет – група 18+, – Ляшко
Джерело: Укрінформ
Віктор Ляшко заявив, що у МОЗ нема заборони на вакцинацію підлітків від 12 років. Водночас їхнє масове щеплення наразі не проводять. 80% смертей від коронавірусу в Україні припадає на людей у віці від 60 років. Водночас Ляшко наголосив, що вакцина від Pfizer призначена для вакцинації підлітків 12+.
В Україні зменшилася кількість записів на вакцинацію проти коронавірусу
Джерело: 24 канал
У вересні кількість онлайн записів на вакцинацію впала на 14% в порівнянні з серпнем – із 330 700 до 268 400 записів. Нині на вакцинацію онлайн в середньому записується 7 тисяч людей щодня.
Новини про коронавірус у світі 30 вересня
Поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 30 вересня у світі виявили понад 233 мільйона випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Щонайменше 4,7 мільйона інфікованих, на жаль, померли.
Найбільше хворих від початку пандемії виявили у США – понад 43 мільйона. Загалом COVID-19 забрав життя понад 695 тисяч американців.
В Росії критична ситуація з COVID-19: померла рекордна кількість людей
Джерело: Интерфакс
Добовий приріст хворих на коронавірус в Росії склав 23 888 випадків – це максимальна кількість з кінця липня, кількість смертей внаслідок ускладнень хвороби рекордна – померли 867 пацієнтів.
Днем раніше Групи найважчого перебігу хвороби, різкий стрибок в Україні:новини про коронавірус
Дослідження та розробки
Менше ніж офіційно заявлена: дослідження ефективності вакцини AstraZeneca
Джерело: The Hindu
У ході нового масштабного дослідження вакцина проти коронавірусу Vaxzevria підтвердила свою ефективність проти симптоматичного перебігу хвороби. Крім того, у жодного з учасників дослідження не було істотних побічних ефектів. Вакцина Vaxzevria компанії AstraZeneca показала 74% ефективність в запобіганні появи симптомів коронавірусу. У групі людей віку 65+ років її ефективність виявилася 83,5%.
Який тип діабету найнебезпечніший при коронавірусі
Джерело: EurekAlert!
Виявилося, що у людей з діабетом другого типу ризик смерті протягом тижня після госпіталізації у 2,5 раза вищий в порівнянні з пацієнтами з діабетом першого типу, який є важчою формою цієї патології. На думку авторів дослідження, це може бути пов'язано з віковим фактором: діабет другого типу частіше розвивається у людей похилого віку і може супроводжуватися іншими хронічними захворюваннями.
Мутації не припиняються: виявили 5 специфічних мутацій штаму Дельта
Джерело: Science Daily
Дослідники визначили 5 специфічних мутацій, які виникли внаслідок поширення мутації Дельта плюс у порівнянні з варіантом Дельта. Одна з цих мутацій, K417N, присутня у всіх випадках інфікування варіантом Дельта плюс, але не присутня майже ні в одному з варіантів інфекцій Дельта.
Який імунітет сильніший: від Pfizer/Moderna чи природній, після хвороби
Джерело: medRxiv
Серед людей віком 65 років і старше вакцинація препаратами Moderna або Pfizer забезпечувала надійніший захист від інфікування коронавірусом, розвитку ускладнень та смерті внаслідок хвороби у порівнянні з тими, хто мав природний імунітет після перенесеної хвороби.