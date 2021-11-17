Несправедливий розподіл вакцин

За його словами, світ все ще глибоко в пандемії: лише за останні 24 години зафіксовано 5413 смертей. Він знову розкритикував багаті країни, які почали робити бустерну дозу вакцини.

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Якщо буде продовжуватись бустерна вакцинація, це матиме глобальні наслідки, які дійсно дуже екстремальні, і кожен повинен це розуміти,

– сказав Набарро.

Він називає це авантюрою, тому що основною проблемою є поява нових штамів, проти яких вакцина часто безсила, тому важливо вакцинувати усіх рівномірно. Також проблемою у ВООЗ вважають небажання населення більшості країн повертатися до жорстких обмежень під час локдауну.

За словами ВООЗ, поки багаті країні проводять бустерну вакцинацію, до кінця жовтня в Африці лише 6% людей були повністю вакциновані. Деякі африканські країни мають ще нижчий рівень – у Нігерії цей показник становить лише 2,8%.

Бустерна вакцинація у світі