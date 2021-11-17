Коронавірус став хворобою бідних людей, – ВООЗ

17 листопада 2021 , 09:50
Читать новость на русском

Джерело:

The Guardian

Спеціальний посланник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Девід Набарро заявив, що коронавірусна інфекція COVID-19 перетворилася на пандемію для бідних країн та бідних людей.

Несправедливий розподіл вакцин 

За його словами, світ все ще глибоко в пандемії: лише за останні 24 години зафіксовано 5413 смертей. Він знову розкритикував багаті країни, які почали робити бустерну дозу вакцини.

Також на тему: У США можуть дозволити бустерні дози для всіх дорослих: ЗМІ назвали приблизну дату

Якщо буде продовжуватись бустерна вакцинація, це  матиме глобальні наслідки, які дійсно дуже екстремальні, і кожен повинен це розуміти, 
– сказав Набарро.

Він називає це авантюрою, тому що основною проблемою є поява нових штамів, проти яких вакцина часто безсила, тому важливо вакцинувати усіх рівномірно. Також проблемою у ВООЗ вважають небажання населення більшості країн повертатися до жорстких обмежень під час локдауну.

За словами ВООЗ, поки багаті країні проводять бустерну вакцинацію, до кінця жовтня в Африці лише 6% людей були повністю вакциновані. Деякі африканські країни мають ще нижчий рівень – у Нігерії цей показник становить лише 2,8%.

Бустерна вакцинація у світі

  • Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала людям з імунодефіцитом отримати третю, бустерну дозу вакцини проти COVID-19.
  • Водночас масову вакцинацію додатковими дозами експерти ВООЗ не рекомендують.
  • Центр з контролю та профілактики захворювань США (CDC) рекомендує вакцинуватися третьою дозою щонайменше за 6 місяців після другого щеплення.
  • Деякі країни, такі як Ізраїль, вже широко використовують бустерні дози. У Європі дозволили третє щеплення літнім людям та людям з груп високого ризику.
  • А на Кіпрі вакцинацію бустерами дозволили для молоді. Вакцини будуть доступні з 18 років.
  • В останньому дослідженні, ефективність третьої дози проти симптоматичного перебігу коронавірусу склала 95,6%.

  •  
Автор: Олександр Бевза