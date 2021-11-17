Коронавірус став хворобою бідних людей, – ВООЗ
Джерело:The Guardian
Спеціальний посланник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Девід Набарро заявив, що коронавірусна інфекція COVID-19 перетворилася на пандемію для бідних країн та бідних людей.
Несправедливий розподіл вакцин
За його словами, світ все ще глибоко в пандемії: лише за останні 24 години зафіксовано 5413 смертей. Він знову розкритикував багаті країни, які почали робити бустерну дозу вакцини.
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Якщо буде продовжуватись бустерна вакцинація, це матиме глобальні наслідки, які дійсно дуже екстремальні, і кожен повинен це розуміти,
– сказав Набарро.
Він називає це авантюрою, тому що основною проблемою є поява нових штамів, проти яких вакцина часто безсила, тому важливо вакцинувати усіх рівномірно. Також проблемою у ВООЗ вважають небажання населення більшості країн повертатися до жорстких обмежень під час локдауну.
За словами ВООЗ, поки багаті країні проводять бустерну вакцинацію, до кінця жовтня в Африці лише 6% людей були повністю вакциновані. Деякі африканські країни мають ще нижчий рівень – у Нігерії цей показник становить лише 2,8%.
Бустерна вакцинація у світі
- Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала людям з імунодефіцитом отримати третю, бустерну дозу вакцини проти COVID-19.
- Водночас масову вакцинацію додатковими дозами експерти ВООЗ не рекомендують.
- Центр з контролю та профілактики захворювань США (CDC) рекомендує вакцинуватися третьою дозою щонайменше за 6 місяців після другого щеплення.
- Деякі країни, такі як Ізраїль, вже широко використовують бустерні дози. У Європі дозволили третє щеплення літнім людям та людям з груп високого ризику.
- А на Кіпрі вакцинацію бустерами дозволили для молоді. Вакцини будуть доступні з 18 років.
- В останньому дослідженні, ефективність третьої дози проти симптоматичного перебігу коронавірусу склала 95,6%.
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