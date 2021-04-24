Раніше партнери жили у своїй буденності, бачились зранку та ввечері. Про це розповіла сімейний психолог Яна Баранова.
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Жінка зазначила, тоді хтось у парі почав задавати собі питання, чи готовий він миритися з іншою стороною медалі. Однак стосунки – це завжди двоє, тому, коли починається перекладання відповідальності – нічого хорошого не вийде.
"Коронавірус став перевіркою для стосунків", – наголосила Баранова.
Під час пандемії люди почали частіше звертатись до психолога
За словами психолога, випадки звернень під час пандемії різко збільшилися, але тепер всі звикли й знайшли методи розв'язання проблем.
Якщо люди не роблять висновків із помилок, то зрозуміло, що вони будуть повторюватися. Коли виникає певна ситуація, у ній потрібно розбиратися, а не перекладати все на іншого,
– сказала Баранова.
Вона додала, якщо не подобається поведінка людини стосовно себе, міняти її марно. На думку психолога, потрібно звернути увагу на те, чому ти так реагуєш і чому викликаєш таку поведінку.
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