Коронавірус став перевіркою стосунків, – сімейний психолог

Під час пандемії коронавірусу та карантину люди мали змогу зрозуміли, наскільки їхні відносини справжні та щирі. Це стало своєрідною перевіркою для партнерів.

Раніше партнери жили у своїй буденності, бачились зранку та ввечері. Про це розповіла сімейний психолог Яна Баранова.

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Жінка зазначила, тоді хтось у парі почав задавати собі питання, чи готовий він миритися з іншою стороною медалі. Однак стосунки – це завжди двоє, тому, коли починається перекладання відповідальності – нічого хорошого не вийде.

"Коронавірус став перевіркою для стосунків", – наголосила Баранова.

Під час пандемії люди почали частіше звертатись до психолога

За словами психолога, випадки звернень під час пандемії різко збільшилися, але тепер всі звикли й знайшли методи розв'язання проблем.

Якщо люди не роблять висновків із помилок, то зрозуміло, що вони будуть повторюватися. Коли виникає певна ситуація, у ній потрібно розбиратися, а не перекладати все на іншого,

– сказала Баранова.

Вона додала, якщо не подобається поведінка людини стосовно себе, міняти її марно. На думку психолога, потрібно звернути увагу на те, чому ти так реагуєш і чому викликаєш таку поведінку.

Під час карантину почастішали випадки розлучень. Випробування самоізоляцією не витримали навіть низка голлівудських пар . Наприклад, Меган Фокс та Браян Остін, Мері-Кейт Олсен та Олів'є Саркозі.

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