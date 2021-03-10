Більш ніж за 9 місяців від початку пандемії зафіксували різке скорочення новонароджених. Зокрема в таких європейських країнах, як Франція, Італія та Іспанія.

Національний інститут статистики Франції був одним з перших, хто опублікував цифри про кількість немовлят, народжених в січні цього 2021 року. Тобто через 9 місяців після запровадження першого локдауну.

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Статистика показує різке скорочення народжуваності. Цифри говорять, що в січні 2021 року у Франції народилося на 13% (на 53,9 тисячі дітей) менше, ніж у січні 2020 року. У грудні кількість немовлят була на 7% меншою у порівнянні з таким же місяцем у 2020 році. Всього у Франції за рік народилося 735 тисяч дітей – це найменше з часів кінця Другої світової війни.

До слова, Франція вважається країною з найвищою народжуваністю в ЄС.

Існують фантазії про те, що пари, замкнені вдома, будуть заводити більше дітей. Але це ідилічний погляд на речі. Насправді є ті, кому важко бути разом весь час,

– розповіла Анн Соляз з Французького національного інституту демографічних досліджень (INED).

Також дані свідчать про різке скорочення кількості немовлят в Іспанії та Італії, які й без того страждають від проблеми старіння населення.

Такі ж докази вказують на аналогічні тенденції у Великій Британії й США. Обвал народжуваності в індустріалізованих економіках після пандемій або економічних криз – не новина. Річ у тім, що потенційні батьки зазвичай надто стривожені проблемами працевлаштування й власної здатності забезпечити потомство.

Відмінність тільки в тому, що цього разу падіння народжуваності дуже велике. Воно безпрецедентне. Так само як і криза,

– розповів директор INED з питань досліджень Арно Реньє-Лоайє.

Італія, яка першою в Європі відчула на собі удар коронавірусу, зафіксувала обвал народжуваності на 21,6% в грудні, тобто через 9 місяців після першого локдауну в країні. У 2020 році Національна агенція статистики Італії (Istat) нарахувала приблизно 400 тисяч новонароджених. Це на 20 тисяч менше, ніж на рік раніше.

Рекордний обвал народжуваності спостерігався й в Іспанії. У річному порівнянні він становив 22%. А в січні в країні народилося на 23% менше дітей, ніж в аналогічному місяці на рік раніше.

Видання зауважує, що COVID-19 не вдарив по країнах Північної Європи так сильно, як по інших регіонах. Це можна пояснити тим, чому там кількість новонароджених вище.