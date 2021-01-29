Коронавірус суттєво погіршує якість сперми, – дослідження

Важкий перебіг коронавірусу може впливати на чоловічу здатність до розмноження — наслідки хвороби знижують якість сперми. До цього висновку підводить нове дослідження в галузі репродуктології.

Джерело: CNN

Суть дослідження

Дослідники порівняли сперму 105 здорових чоловіків і 84 хворих. Аналізи брали з інтервалом у 10 днів протягом двох місяців.

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Наслідки коронавірусу на репродуктивне здоров'я

За даними науковців, у спермі хворих на коронавірус частіше відбувалися запальні та окислювальні процеси.

Концентрація статевих клітин у хворих, їхня форма та рухливість також зазнали удару.

Чи зберігається вплив після одужання

Увага! Погіршення якості статевих клітин залежить від важкості перебігу хвороби.

Після одужання негативний вплив хвороби на сперму продовжувався, і при цьому його ступінь залежав від важкості перебігу коронавірусу. З часом ефекти послаблювалися.

Крім цього у хворих чоловіків підвищилась активність білка ACE2, завдяки якому коронавірус потрапляє до клітин організму — цей білок також присутній у яєчках.

Але, ймовірно, це природно

Інші експерти ставлять ці висновки під сумнів. Зокрема, низка науковців вважає, що дослідження узагальнює проблему, і будь-які наслідки для сперми внаслідок коронавірусу з часом минають.