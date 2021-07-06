Новини про коронавірус 6 липня: рекорд смертності в Росії, в Україні можуть виготовляти вакцини

В Україні можуть виготовляти вже наявні вакцини: пояснення МОЗ. У Росії знову рекордна кількість померлих від коронавірусу: актуальна статистика. Ефективність Pfizer в Ізраїлі значно знизилась. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 6 липня.

Новини про коронавірус у світі 6 липня

Статистика захворюваності на коронавірус в Україні

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби в Україні зареєстрували 541 випадок зараження коронавірусом. Серед інфікованих 26 дітей та 11 медпрацівників.

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За цей період до лікарень госпіталізували 266 хворих з симптомами, які потребували медичного нагляду. Від ускладнень коронавірусу померли ще 20 інфікованих. Ще 1 086 пацієнтів одужали.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 20 151 людину,

методом ІФА – 8 271 людину,

експрес-тестами – 12 095 людей.

Статистика коронавірусу в областях України: добовий показник

Київ – 197 випадків;

Вінницька область – 13 випадків;

Волинська область – 3 випадки;

Дніпропетровська область – 24 випадки;

Донецька область – 22 випадки;

Житомирська область – 12 випадків;

Закарпатська область – 6 випадків;

Запорізька область – 11 випадків;

Івано-Франківська область – 13 випадків;

Київська область – 37 випадків;

Кіровоградська область – 1 випадок;

Луганська область – 5 випадків;

Львівська область – 19 випадків;

Миколаївська область – 9 випадків;

Одеська область – 52 випадки;

Полтавська область – 13 випадків;

Рівненська область – 4 випадки;

Сумська область –17 випадків;

Тернопільська область – 8 випадків;

Харківська область – 10 випадків;

Херсонська область – 8 випадків;

Хмельницька область – 7 випадків;

Черкаська область – 16 випадків;

Чернівецька область – 6 випадків;

Чернігівська область – 8 випадків.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 2 238 364 людини. Станом на 6 липня недугу подолали 2 172 687 людей. Натомість померли від ускладнень 52 504 громадяни.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

В Україні можуть виготовляти вже наявні вакцини: пояснення МОЗ

Джерело: ТСН

В Україні розглядають можливість старту виробництва деяких вакцин проти COVID-19, які вже використовують у світі. Мова про китайську CoronaVac або мРНК-вакцини. Головний санлікар також пояснив, що єдиною великою перешкодою до локалізації виробництва буде вимога щодо прекваліфікації ВООЗ (позитивний висновок щодо якості, безпеки та високої ефективності ліків, а отже й рекомендація для державних закупівель).

Ляшко назвав мутації COVID-19, які викликають у МОЗ найбільшу настороженість

Джерело: НВ

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, що нині є близько 12 тисяч мутацій коронавірусу SARS-CoV-2. І лише 4 з них викликають у відомстві занепокоєння: індійська мутація, південноафриканська мутація, британська і бразильська.

До теми Дев'ять уроків вакцинації у пандемію: що люди мають вивчити на майбутнє

Новини про коронавірус у світі 6 липня

Статистика поширення COVID-19

Станом на 6 липня у світі зареєстрували більш ніж 184 мільйони випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Відомо, що 3 984 389 хворих померли від ускладнень. Водночас 121 мільйон пацієнт одужав.

Нині від коронавірусу продовжують лікуватись майже 59 мільйонів людей.

Російський лікар розповів, що "Супутник V" діє 2 місяці, "ЕпіВакКорона" не діє взагалі

Джерело: ТСН

Головний лікар новосибірської клініки "Санітас" Михайло Андрушкевич заявив, що російська вакцина "Супутник V" малоефективна проти коронавірусу – захист діє лише впродовж 2 місяців, а "ЕпіВакКорона" не працює взагалі.

У ВООЗ вважають, що ситуація з коронавірусом стабілізувалась на високому рівні

Джерело: твітер ВООЗ

Директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Райан розповів, що зараз ситуація з поширенням COVID-19 краща, ніж 2 – 3 місяці тому. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що ситуація стабілізувалася на дуже високому рівні.

У Росії знову рекордна кількість померлих від коронавірусу: актуальна статистика

Джерело: Интерфакс

В Росії впродовж останньої доби зареєстрували 23 378 випадків коронавірусної хвороби, померли за добу 737 пацієнтів – це новий максимум за час пандемії. Найбільше летальних випадків в Москві – 114, Санкт-Петербурзі – 99, Іркутської області – 33. Загальна кількість померлих з початку пандемії зросла до 139 916 людей.

В Ізраїлі зауважили, що ефективність Pfizer значно знизилась: у чому причина

Джерело: Newsru.co.il

В Ізраїлі заявили про зниження ефективності вакцини Pfizer / BioNTech проти коронавірусу. Все це – на тлі поширення в країні штаму Дельта. Ефективність проти недуги та запобігання легкого перебігу захворювання – знизилась до 64%. Таку заяву зробили 6 червня.



Відомі вакцини проти коронавірусу: порівняння / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Лабрадори працюють тестувальниками COVID-19 і точно визначають хворих

Джерело: Associated Press

Дослідження показали, що люди із COVID-19 пахнуть по-іншому, ніж здорові, і цю різницю здатні вловити собаки. Відтак у Таїланді запрацювали команди із лабрадорів, які визначають позитивних хворих за запахом поту. Вони виїжджають разом із мобільними бригадами на виклики.