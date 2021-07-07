Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Станом на 7 липня 2021 року в Україні виявили більш ніж 2,2 мільйона випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. За минулу добу в країні виявили 610 хворих – серед них 40 дітей та 20 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували 458 хворих з ускладненим перебігом хвороби. Ще 33 пацієнти пішли з життя. Натомість одужали впродовж 6 липня – 1 666 людей.

Днем раніше Новини про коронавірус 6 липня: рекорд смертності в Росії, в Україні можуть виготовляти вакцини

За добу в Україні провели 46 168 тестів на коронавірус:

методом ПЛР – 20 240,

методом ІФА – 9 189.

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 16 739.

За весь час пандемії в Україні: зафіксували 2 238 974 хворих на COVID-19.

2 174 353 з них вже одужали,

але 52 537 пацієнтів – померли.

Випадки COVID-19 в регіонах: добовий приріст

Київ – 217 випадків;

Вінницька область – 16 випадків;

Волинська область – 7 випадків;

Дніпропетровська область – 19 випадків;

Донецька область – 27 випадків;

Житомирська область – 13 випадків;

Закарпатська область – 9 випадків;

Запорізька область – 12 випадків;

Івано-Франківська область – 3 випадки;

Київська область – 49 випадків;

Кіровоградська область – 10 випадків;

Луганська область – 10 випадків;

Львівська область – 32 випадки;

Миколаївська область – 17 випадків;

Одеська область – 36 випадків;

Полтавська область – 22 випадки;

Рівненська область – 7 випадків;

Сумська область – 11 випадків;

Тернопільська область – 5 випадків;

Харківська область – 20 випадків;

Херсонська область – 25 випадків;

Хмельницька область – 10 випадків;

Черкаська область – 21 випадок;

Чернівецька область – 7 випадків;

Чернігівська область – 5 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

В Україні провели понад 3 мільйони щеплень проти COVID-19

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 6 липня, в Україні провели 93 554 щеплень проти COVID-19. 36 023 людей отримали першу дозу вакцини. Натомість 57 531 людині зробили друге щеплення.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу щеплено 2 136 563 людей, 2 136 561 з яких отримали першу дозу вакцини, а 955 607 – другу. Загалом в країні проведено 3 092 168 щеплень проти COVID-19.

Станом на 6 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 779 932 людини.

Скільки українців мають колективний імунітет до коронавірусу

Джерело: РБК-Україна

Попередні результати дослідження МОЗ свідчать, що імунітет проти коронавірусу має третина громадян України. Міністерство проводило дослідження спільно зі Світовим банком та Українським інститутом соцдосліджень імені Яременка.

Поки що це не остаточні результати – група соціологів та медпрацівників буде відвідувати українські домогосподарства весь липень – людей опитуватимуть та робитимуть їм безкоштовний тест на антитіла до COVID-19.

До вакцинації в Україні залучать студентів-медиків та інтернів

Джерело: ВООЗ

ВООЗ розпочала в Україні тренінги з вакцинації проти коронавірусу для викладачів медичних університетів. До вакцинації хочуть залучити волонтерів та студентів. Це дозволить заповнити прогалини та задовольнити очікування уряду щодо охоплення вакцинами цільових груп населення до кінця 2021 року.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко теж вважає, що українські лікарі потребують допомоги старших студентів-медиків і лікарів-інтернів. У такому випадку лікарі матимуть більше часу для пацієнтів з іншими хворобами.

Новини про коронавірус у світі 7 липня

Статистика поширення COVID-19

Станом на 7 липня у світі зареєстрували більш ніж 184 мільйони випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Відомо, що 3 992 988 хворих померли від ускладнень. Водночас 121 мільйон пацієнтів одужали.

Нині від коронавірусу продовжують лікуватись понад 59 мільйонів людей.

У Великій Британії погіршилася ситуація з COVID-19

Джерело: Sky News

У Великій Британії спостерігають погіршення епідемічної ситуації – за минулу добу в країні виявили 28 773 випадки COVID-19. Цей показник є найбільшим з кінця січня.

Зверніть увагу! У Великій Британії число інфекцій зростає вже понад місяць. Окрім цього, дедалі більшого поширення набуває штам "Дельта".



Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Науково про коронавірус

Препарат, який знижує ризик смерті від коронавірусу на 13%

Джерело: ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я оновила рекомендації лікування хворих на COVID-19. Організація додала до списку блокатори рецепторів інтерлейкіну-6, які рятують життя важкохворих людей.

Такими препаратами є: тоцилізумаб і сарилумаб.

Метааналіз продемонстрував, що прийом препаратів знижує смертність внаслідок коронавірусу на 13% в порівнянні зі стандартним протоколом лікування. Крім того, ймовірність штучної вентиляції легенів також знижується на 28%.

Трансплантація калу може бути лікуванням COVID-19

Джерело: Gut

Трансплантація кишкової мікробіоти виявилася пов'язаною з незвичайно швидким зникненням симптомів COVID-19 у двох пацієнтів. Цей метод дослідять детальніше.

Водночас вибірка дослідження досить обмежена: вчені описали 2 випадки інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 пацієнтів, які отримали пересадку кишкової мікробіоти через клостридії. Симптоми COVID-19 у них зникли незабаром після процедури.